Lifestyle

Кот Паскаль с протезом лапки и ушка. Как игра помогает детям принимать себя и других

Елена Ровенчук 02 мая 2025, 08:00
карта боевых действий в украине
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Карта боевых действий 2 мая 2025: где произошло больше всего вражеских атак за сутки
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Карта боевых действий 1 мая 2025 года: локальные успехи ВСУ на Курском и Торецком направлениях

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