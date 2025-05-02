Кот Паскаль с протезом лапки и ушка. Как игра помогает детям принимать себя и других

В Украине представили анимированного котика с инвалидностью, который объясняет детям правила инклюзивного общения. Кот Паскаль имеет протезированные лапку и ушко, и его задача — помочь малышам воспринимать себя и других, несмотря на любые отличия. Создатели назвали этого персонажа в честь Саши Паскаль — девочки, потерявшей ногу в результате российских обстрелов, но ставшей символом надежды и силы.

Котик Паскаль: как игра помогает детям понимать инклюзию

На экране планшета — анимированный котик Паскаль. Первой его тестирует девочка, в честь которой назвали котика — Саша Паскаль. Девочка получила многочисленные ранения, когда в начале полномасштабной войны в дом в Затоке влетела российская ракета.

Медики спасли ребенку жизнь, но ножку — не удалось. После реабилитации и протезирования Саша вернулась в спорт. Сейчас она единственная в мире художественная гимнастка с ампутацией.

Сначала, когда это произошло, мы пришли, и девочки — они никогда этого не видели. Саша все показала и рассказала, сняла протез, дети его потрогали. Узнали, как он работает и как снимается, — рассказывает мама девочки.

На соревнованиях Саша решила не скрывать протез, а показывать его, чтобы другие узнавали больше об этой теме. ОО Академія турботи для разъяснения темы инклюзии и создала сказочного котика с инвалидностью. Котик рассказывает детям о паразитусах, которые запускают страшные гремучие шары на дома.

Так нарисованный кот рассказывает о своем ранении, и как он со всем справился. Паскаля представили на Книжковій країні.

Информационная кампания Різні разом тут і зараз формирует культуру эмпатии, принятия и ментального здоровья среди детей и взрослых.

Она длится уже год и не будет завершаться. Потому что кампания о том, что все дети, в том числе с инвалидностью или нарушениями развития, тоже хотят дружить, смеяться, веселиться, — говорит уполномоченная президента по правам ребенка Дарья Герасимчук.

Котик — анимация в приложении, и его действиями руководит опытный психолог. Дети вместе с котом решают проблемы. Учатся видеть суперсилы других, уважать и поддерживать, а главное понимать, что мечтать и быть счастливыми могут все.

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