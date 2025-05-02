Lifestyle

Кіт Паскаль з протезом лапки і вушка. Як гра допомагає дітям приймати себе та інших

Олена Ровенчук 02 Травня 2025, 08:00
карта бойових дій в україні
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Карта бойових дій 2 травня 2025: де відбулося найбільше ворожих атак за добу
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Карта бойових дій 1 травня 2025: локальні успіхи ЗСУ на Курському та Торецькому напрямках

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