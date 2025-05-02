Кіт Паскаль з протезом лапки і вушка. Як гра допомагає дітям приймати себе та інших

В Україні представили анімованого котика з інвалідністю, який пояснюватиме дітям правила інклюзивного спілкування. Кіт Паскаль має протезовані лапку та вушко, і його завдання — допомогти малечі сприймати себе та інших, попри будь-які відмінності. Творці назвали цей персонаж на честь Саші Паскаль — дівчинки, яка втратила ногу внаслідок російського обстрілу, але стала символом надії та сили.

Котик Паскаль: як гра допомагає дітям розуміти інклюзію

На екрані планшета — анімований котик Паскаль. Першою його тестує дівчинка, на честь якої назвали котика — Саша Паскаль. Дівчина зазнала численних поранень, коли на початку повномасштабної війни в будинок у Затоці влетіла російська ракета.

Медики врятували дитині життя, та ніжку не вдалося. Після реабілітації та протезування Саша повернулася до спорту. Нині вона єдина у світі художня гімнастка з ампутацією.

Спочатку, коли це сталося, ми прийшли, і дівчата — вони ніколи цього не бачили. Саша все показала та розказала, зняла протез, діти його торкнулися. Дізналися, як він працює і як знімається, — розповідає мама дівчинки.

На змаганнях Саша вирішила не приховувати протез, а показувати його, аби інші дізнавалися більше про цю тему. ГО Академія турботи для роз’яснення теми інклюзії та створила казкового котика з інвалідністю. Котик розповідає дітям про паразитусів, які запускають страшні гримучі кулі на будинки.

Так намальований кіт розказує про своє поранення, і як він з усім впорався. Паскаля презентували на Книжковій країні.

Інформаційна кампанія Різні разом тут і зараз формує культуру емпатії, прийняття та ментального здоров’я серед дітей і дорослих.

Вона триває уже рік і не буде завершуватися. Бо кампанія про те, що всі діти, зокрема з інвалідністю чи порушеннями розвитку, так само хочуть дружити, сміятися, веселитися, — каже уповноважена президента з прав дитини Дар’я Герасимчук.

Котик — анімація у застосунку, та його діями керує досвідчений психолог. Діти разом із котом розв’язують проблеми. Діти вчаться бачити суперсили інших, поважати та підтримувати, а головне — розуміти, що мріяти й бути щасливими можуть усі.

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