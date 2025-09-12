На подіумі — сукні, костюми й вишукані силуети, усе, що ми звикли бачити на модних показах та подіумах. Та в колекції бренду Julia Cross Ambition People за модними лініями криється ще одна важлива ідея: одяг можна адаптувати для людей з ампутаціями.

Фешн нині набуває інших вимірів, це мода, яка відгукується на наші реалії. У країні, де людей з ампутаціями, на жаль, не стає менше, одяг із такими рішеннями — необхідність.

Саме з цього показу у Мистецькому арсеналі стартував Ukrainian Fashion Week. Знайомимо з найцікавішим із колекції амбітних людей.

На Ukrainian Fashion Week представили адаптивний одяг

Першим на подіум вийшов народний артист Володимир Горянський — його містичний перформанс відкрив шоу і задав тон усьому вечору.

Авторки бренду Julia Cross Олена Філь та Юлія Перекрьостова, наголошують: створення адаптивного одягу — це результат тривалої роботи з ветеранами та людьми, які мають ампутації.

Ми багато спілкувалися з людьми, які користуються протезами, слухали історії про їхні труднощі, — пояснюють дизайнерки.

— Виявилося, що базові речі, які здаються простими, для них створюють величезний дискомфорт. Одяг не пристосований, він не враховує потреб. Ми поставили собі завдання зробити так, щоб наші речі були зручними у повсякденному житті.

Ambition People: мистецький перформанс на Ukrainian Fashion Week — ФОТО / 3 Фотографії

Далі подіум перетворився на справжню галерею образів: актор Дмитро Рибалевський разом із дружиною представили імпровізацію, натхненну картиною Стрічки художниці Ганни Криволап.

Дмитро втомлений, але задоволений. Каже, що це новий і дуже цінний досвід.

— Попереду ж велика прем’єра серіалу Митець на ICTV2. Це Мистецький арсенал, тут митці зібрані. Для мене це новий крок в моєму житті.

Читати на тему Куртки з кросівок та одяг з функцією: чим вразив Український тиждень моди 2025 Читай детальніше про Український тиждень моди 2025 та нові колекції українських брендів.

Особливий акцент у колекції зроблено на адаптивному одязі. Завдяки спеціальним рішенням речі можна легко пристосовувати: відкрити доступ до протеза чи перетворити штани на шорти. Це відповідь на реальну потребу тисяч українців з ампутаціями.

Ambition People: мистецький перформанс на Ukrainian Fashion Week — ФОТО / 4 Фотографії

Загалом у показі взяли участь близько півсотні моделей: ветерани, діячі культури, дизайнери та відомі телеведучі. Серед них — Юлія Зорій та Олександр Швачка, ведучі програми Ранок у великому місті на ICTV2.

Олександр Швачка особисто показав головні особливості одягу з цієї колекції.

— По-перше, в тебе є доступ до протеза. А по-друге, ти можеш просто зробити зі штанів шорти.

В Україні дуже велика потреба сьогодні адаптивного одягу, одягу з функцією. І тому закликаю тих, хто ще не долучився, долучитися до цієї ініціативи!

Авторки колекції розповіли, що вже мають напрацювання для серійного виробництва такого одягу:

— Ми готові масштабувати лінійку. Є розмірна сітка, є рішення, які можна уніфікувати, щоб їх могли носити всі. Це не тільки індивідуальне пошиття, а й шлях до масового ринку.

Адаптивний одяг показували й у Львові. Там на подіум вийшли пацієнти та амбасадори Центру Unbroken.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!