Украинскую Мрию не уничтожить! Укрпочта запускает новую лимитированную марку

Укрпочта продолжает выпускать лимитированные серии марок. Новая марка, на которой изображен украинский самолет Мрия, поступит в продажу уже 28 июня. На этот раз покупатели получат еще и брендовые конверты и открытки.

Об этом сообщает Укрпочта в своем Telegram-канале.

Этот выпуск очень особенный для нас. Потому что он олицетворяет украинскую несокрушимость.

— Россиянам удалось уничтожить самый большой самолет в мире, наше творение. Но им не удастся уничтожить нашу подлинную мечту и стремление к свободе. Это знает каждый взрослый и каждый малыш, — пишут в Укрпочте.

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Рисунок, который использовали для создания марки, нарисовала 11-летняя школьница из Волыни София Кравчук еще в прошлом году для конкурса Что для меня Украина?

Теперь же иллюстрация обрела новые смыслы и по-прежнему сохраняет свою актуальность. Укрпочта стремится вдохновить украинцев мечтать смелее, ведь для нашей нации нет ничего невозможного.

Легендарные марки Укрпочты

Первой в лимитированной серии во время войны стала марка Русский военный корабель, иди… Она создала вокруг себя ажиотаж как в Украине, так и далеко за ее пределами.

Люди выстраивались в несколькочасовые очереди, чтобы приобрести себе на память символ украинской несокрушимости.

Впоследствии, когда российский корабль последовал указаниям украинских пограничников и пополнил подводный флот РФ, Укрпочта выпустила новую марку под названием Русский военный корабль… Всё.

Среди планов компании также запустить в продажу марку с известным псом-сапером Патроном, который помогает подразделениям ГСЧС разминировать освобожденные от рашистов территории.

Все дизайны марок украинцы выбирают путем голосования. Но есть одно исключение, которое было утверждено вне конкурса. Укрпочта выпустит марку, посвященную группе Kalush Orchestra.

Ведь группа, несмотря на запрет организаторов Евровидения-2022, решилась призвать мировое сообщество спасти защитников из Азовстали, а также привезла Украине такую ​​желанную символическую победу.

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