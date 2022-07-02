Від музеїв та бібліотек до нашої Мрії: як проект Листівки з України розповість світові про руйнування культури

Щодня замість кави — новини про нові обстріли. І жодного разу не знаєш, що або хто стане наступною мішенню. Один день забирає людські життя, інший — культурні надбання, які наш народ плекав століттями.

Лише за період повномасштабної війни російські окупанти знищили 388 обʼєктів культурної спадщини й невідомо наскільки розшириться цей список до дня нашої перемоги.

Здавалося б, ми можемо потім відновити все. Так, це безсумнівно станеться. Однак наш ворог намагається знищити українську націю як фізично, так і на культурному полі бою.

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Намагаючись стерти культуру й історію України, Кремль прагне стерти саме поняття української нації, — говорить директор Місії USAID в Україні Джеймс Хоуп.

Тому Український інститут за підтримки USAID створив проект Листівки з України / Postcards from Ukraine, щоб розповісти світові, яку шкоду українській культурі та історії завдають російські окупанти.

Мета проекту Листівки з України

Заступник генерального директора Українського інституту Алім Алієв зазначає, що війна руйнує не лише історичні пам’ятки, але й навіть унікальні види транспорту, що асоціюються з нашою країною.

Війна Росії в Україні приносить не тільки смерть мешканцям України, але й стирає її культуру, руйнуючи історичні будівлі, мечеті, синагоги, пам’ятники, художні галереї, музеї, бібліотеки та найбільший у світі літак Ан-225 Мрія.

Загарбники обстрілюють та бомбардують об’єкти культурної спадщини у всіх регіонах України, тому саме постраждалі пам’ятки будуть зображені на листівках, яких буде створено понад сотню.

Джеймс Хоуп зауважує, що проект ставить перед собою мету зібрати свідчення війни, що систематично знищує українську культурну спадщину та український народ.

Мета проекту Листівки з України — показати світові справжнє обличчя неспровокованої та невиправданої війни, яку Росія розв’язала проти України, українського народу та української культури

Тому ініціатори проекту закликають українців поширювати листівки у соціальних мережах з хештегом #PostcardsFromUkraine та серед своїх закордонних друзів і тих, хто має вплив на міжнародну спільноту.

Як виглядають листівки

До картин руйнувань на листівках додадуться написи українською та англійською мовами, що розповідатимуть історію кожної постраждалої культурної пам’ятки.













На онлайн-платформі проекту Листівки з України можна відшукати всю необхідну інформацію про пам’ятки за фільтрами, до яких входить регіон розташування, дата побудови та руйнації, тип та статус об’єкта.

Крім того, знайти необхідний об’єкт культурної спадщини можна навіть за видом зброї, якою в нього поцілили. Наприклад, за написом артилерія, ракетний удар чи вогнепальна зброя з’являються лише ті пам’ятки, які зазнали дії саме цього виду озброєння.

Ще одним культурним надбанням української нації вважається традиційна кухня. Однак довгий час російські окупанти і її намагались як не знищити, то частково вкрасти. Та все ж 1 липня український борщ внесли до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

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