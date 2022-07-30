Собирают средства для больницы. В Украине разыгрывают марки от Укрпочты с автографами Зеленского и Залужного

Цветет и изобилует своим цветом украинская филателия. Кто бы мог подумать еще пол года назад, насколько коллекционирование марок от Укрпочты станет популярно. Но темные времена требуют светлой надежды, которую дарят изображения на почтовой продукции.

Однако не только хорошее настроение может принести обычная марка, но и реальную помощь. Так, украинские волонтеры Татьяна Сохар и Анна Голубкова организовали проект по сбору средств для Николаевской областной детской больницы.

Благотворительницы стремятся приобрести оборудование для терапии новорожденных младенцев, что стоит около миллиона гривен. Однако 300 тысяч уже есть и все благодаря розыгрышу марки с подписью президента Украины Владимира Зеленского.

Теперь к проекту присоединился и главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, оставив свой автограф на еще одной для следующей акции.

Валерий Федорович записал в поддержку детей и нашего сбора трогательное видео, – делятся волонтеры.

Как присоединиться к акции

Будут разыграны две марки. Первая достанется тому человеку, который пожертвует наибольшую сумму по указанным реквизитам.

Или же можно сделать пожертвование на сумму от 200 гривен, а счастливый обладатель второй марки будет определен случайно из списка благотворителей.

При этом в переводе средств важно указать ФИО и адрес электронной почты, чтобы организаторы могли связаться с тобой в случае победы.

Результаты будут объявлены в пятницу, 12 августа.

Реквизиты для перевода средств для участия в акции

Приват Банк: 4731 2191 1435 7381

Mono Банка: https://send.monobank.ua/jar/4f3XDrxGkt

Номер банки: 5375 4112 0155 4818

Сохар Татьяна Александровна

Paypal: [email protected]

Однако благотворители не только собирают средства или организуют проекты, но иногда буквально этим спасают жизни людей. Читай, как волонтеры в Гуляйполе спасли и нашли семью для детей.

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