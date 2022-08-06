Хочешь смотреть отечественные фильмы, но не знаешь, где их искать? В Украине создали специальную кинобазу

Украинский институт запустил сайт-агрегатор, знакомящий мирового зрителя с украинским кино. На платформе можно найти более 600 фильмов и получить ссылку на легальный просмотр.

Руководитель направления кино Украинского института Наталья Мовшович рассказала в эфире телемарафона, зачем создали базу фильмов и как ею пользоваться.

Основная задача базы — показать, какие украинские фильмы доступны и в каких регионах, на каких платформах и в каких кинотеатрах, — отмечает Мовшович.

На сайте можно прочитать всю информацию о конкретном фильме, просмотреть его трейлер и узнать, в каких кинотеатрах его показывают.

Или можно пойти от обратного и указать свою страну или город и посмотреть, какие украинские фильмы там доступны.

Стратегическая наша цель как Украинского института, так и сектора кино в частности — это улучшать понимание об Украине среди зарубежных аудиторий через культуру, — объясняет руководитель направления кино.

Многолетняя сознательная политика Кремля пыталась уничтожить украинскую культуру и сделать ее неполноценной в глазах мира и даже самих украинцев. Однако это совсем не так! Нам есть чем гордиться в сфере кино.

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