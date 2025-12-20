Кто покинул МастерШеф 16 в 17 выпуске: последние испытания сразу для нескольких аматоров

До финала кулинарного шоу МастерШеф остается совсем мало времени, а потому на этой неделе борьба была еще более ожесточенной. Сразу несколько аматоров покинули проект на этом этапе. Читай, кто покинул МастерШеф 16 в 17 выпуске и как прошли конкурсы.

Как прошел 17 выпуск МастерШеф 16 сезон

Первый конкурс недели проверил участников на знание классики. Любители прошли три раунда, в каждом из которых сильнейший участник мог подняться на балкон. Тот, кто продемонстрировал самый плохой результат, уже в конце испытания прощался с проектом.

Далее прошло традиционное испытание — приготовление блюд из ингредиентов кастинга. В этот раз нужно было показать максимум навыков, которым удалось научиться, и превзойти предварительные результаты.

Этот конкурс стал настоящим показателем роста, а аматор, который не удивил судей, также покинул проект.

Последнее испытание недели стало настоящей кулинарной дуэлью, в которой участникам бросали вызовы в зависимости от результатов предыдущих конкурсов.

Кто покинул МастерШеф 16 сезон в 17 выпуске

На этой неделе МастерШеф покинули Евгений Гниденко, Ева Музыка и Виктория Кузнецова.

Евгений из Вольногорска Днепропетровской области, предприниматель и владелец автосервиса. По информации от СТБ, любит готовить для родных и себя. Кулинария для него успокоительное, поэтому он пришел на проект, чтобы кайфовать от процесса и научиться новому.

Ева — преподавательница английского из Одессы. Она работала и тренером по танцам, и логистом, и преподавательницей, и переводчицей корреспонденткой.

— Но еда — это линия, проходящая током через всю мою жизнь. Я кулинарный-фанатик. Люблю гастропровокации, смелые решения, продвижение локальной пищи и украинской гастрономии, — говорила о себе девушка.

Виктория родом из Коломыи в Ивано-Франковской области, бывшая военнослужащая. Почти всю жизнь жила в Харькове, а с 2015 года стала штурманом Вооруженных Сил. Сейчас мечтает открыть свою пекарню.

