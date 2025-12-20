Стиль жизни Шоу-биз

Кто покинул МастерШеф 16 в 17 выпуске: последние испытания сразу для нескольких аматоров

Ирина Танасийчук, журналист сайта 21 декабря 2025, 00:33 2 мин.
кто покинул мастершеф 16 в 17 выпуске
Фото СТБ

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь