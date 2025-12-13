Кто покинул МастерШеф 16 в 16 выпуске: вручение кителей и неожиданные гости

На этой неделе аматоры 16 сезона МастерШеф прошли особые испытания, увидели особых гостей и получили кители от судей.

Но сначала они сыграли в тайного Санту, призом которого стала возможность либо облегчить задачу соперникам, либо наоборот. Они также должны были выбрать наборы продуктов для своих конкурентов.

Читай, кто покинул МастерШеф 16 в 16 выпуске и как прошли конкурсы.

Как прошел 16 выпуск МастерШеф 16 сезон

В этот раз будущие повара готовили блюда украинской кухни, которые могут быть кулинарными хитами современных ресторанов. Для этого они выбирали ингредиенты из кулинарной карты Украины, информирует STB.UA.

Каждый аматор должен был выбрать по три продукта, которые характерны для определенной области. Продуктовая была открыта, поэтому каждый мог дополнить ингредиенты другими. Но выбирать нужно было не в произвольном порядке, а согласно результатам предыдущего испытания.

На битву черных к участникам пришел победитель МастерШеф. Битва сезонов Александр Цвигун, который провел мастер-класс по приготовлению одного из самых популярных блюд своего заведения. Участники должны были готовить его параллельно, а тот, кто приготовил наименее похожее блюдо, покинул проект.

Кто покинул МастерШеф 16 сезон в 16 выпуске

МастерШеф 16 в 16 выпуске покинул Александр Карпусь из Киева. Он барный эксперт с большой коллекцией домашнего алкоголя: более 2000 бутылок.

— Знаю не только, как смешать идеальный коктейль, но и стоящую за каждым вкусом историю, культуру, интуицию, — цитирует его СТБ.

На проект пришел с желанием доказать, что понимание ингредиентов не имеет предела. А бармен может приготовить блюдо не хуже повара, ведь самое главное это любить процесс и уметь экспериментировать.

