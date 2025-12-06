Кто покинул МастерШеф 16 в 15 выпуске: новые противостояния и вызовы для аматоров

Самые сильные аматоры 16 сезона МастерШеф на этой неделе прошли крайне ответственные испытания. Но в этом выпуске последнюю восьмерку ждало вожделенное вручение кителей.

Читай, кто покинул МастерШеф 16 сезон в 15 выпуске и как прошли конкурсы.

Как прошел 15 выпуск МастерШеф 16 сезон

Неделя началась с командного испытания. Судьи проверили, умеют ли аматоры мыслить стратегически. Команды играли почти противоположные роли: одна получила доступ ко всем ингредиентам конкурса, а другая не знала полный состав продуктов до последнего, информирует STB.UA.

Команда, которая видела ингредиенты, выносила их в пять раундов. Каждый раз им давали по два набора, которые содержали три ингредиента, а команда соперников должна была выбрать, какой взять себе, а какой отдать.

Кулинары, которые собирали ингредиенты, могли перехитрить соперников и выстроить стратегию так, чтобы лучшие продукты забрать себе.

Во время второго испытания на кухню пришли родные и близкие участников. Они готовили, а любители пытались дать четкие и понятные указания с балкона.

В течение последнего конкурса определили семерку участников, получивших китель.

Кто покинул МастерШеф 16 сезон в 15 выпуске

В этот раз проект покинул 35-летний Гарик Носач. Последние 10 лет он работал в сфере финансовых технологий, где занимал разные должности: от службы поддержки до позиции CEO.

В прошлом году захотел кардинально изменить свою жизнь, поэтому уволился, продал недвижимость и стал искать новое дело. В том же году после поездки в Японию и Корею понял, что обожает кулинарию, поэтому хочет открыть свое заведение с концепцией, на которую вдохновил Омакасе в Осаке.

— МастерШеф для меня это место, где я могу прогрессировать, усовершенствовать и значительно улучшить свои навыки для достижения своей цели, — цитирует его СТБ.

