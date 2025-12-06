Стиль жизни Шоу-биз

Кто покинул МастерШеф 16 в 15 выпуске: новые противостояния и вызовы для аматоров

Ирина Танасийчук, журналист сайта 07 декабря 2025, 00:16 2 мин.
кто покинул мастершеф 16 15 выпуск
Фото СТБ

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь