Стиль жизни Шоу-биз

Кто покинул МастерШеф 16 в 14 выпуске: какой была очередная неделя кулинарных противостояний

Ирина Танасийчук, журналист сайта 30 ноября 2025, 01:10 3 мин.
кто покинул мастер шеф 16 в 14 выпуске
Фото СТБ

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь