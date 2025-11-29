Кто покинул МастерШеф 16 в 14 выпуске: какой была очередная неделя кулинарных противостояний

На этой неделе прошел 14-й выпуск кулинарного шоу МастерШеф, где сильнейшие аматоры продолжили соревноваться за звание лучшего повара.

На этой неделе их ждала одна из самых ярких презентаций года. Кулинары готовили простые блюда, которыми уже никого не удивишь, а еще давали оценки конкурентам.

Как прошел 14 выпуск МастерШеф 16 сезон

Неделя началась со льда и пламени на кухне — противоположностей, которые тянутся друг к другу, чтобы создать что-то совершенно новое.

В этот раз пришло время индивидуальных экспериментов, во время которых аматоры показывали не только кулинарные навыки. Перед ними встала задача приготовить по одному блюду, в котором нужно использовать жидкий азот и пламя, тем самым использовав технику фламбирования.

Дальше будущие повара должны были делать друг другу комплименты. А точнее оценить соперников баллами и определить основных конкурентов. Конкурс был командным, но действовать участники должны были поочередно. Капитаны не готовили, а сразу покинули кухню, и уже после приготовления блюд оценивали их по качеству.

Чтобы сделать испытание объективным, они не знали, чье блюдо пробуют. Основной темой стали завтраки. Философия этого испытания состоит в том, что даже простые блюда должны влюблять в себя.

В битве черных было несколько раундов, и на каждом из них лучший кулинар мог сменить черный фартук на белый. Поднимавшиеся на балкон решали судьбу тех, кто продолжал соревноваться за участие в Мастер-Шефе.

Кто покинул МастерШеф 16 сезон в 14 выпуске

МастерШеф 16 в 14 выпуске покинула Наталья Кривич из Днепра. Девушке 22 года и она является совладелицей клининговой компании. Она была самой молодой участницей этого сезона, но, по ее словам, со взрослым подходом ко всему, что делает.

Раньше работала бьюти-мастером, а со временем превратилась в бизнесвумен. Несмотря на другой характер работы, кулинария не исчезала из ее жизни.

— В приготовлении пищи для меня важно одно — рост. Я не играю роль шефа, я хочу им стать: постоянно учусь, погружаюсь в процессы, ищу баланс и технику, — цитирует ее СТБ.

