Хто покинув МастерШеф 16 у 14 випуску: яким був черговий тиждень кулінарних протистоянь

Цього тижня минув 14-й випуск кулінарного шоу МастерШеф, де найсильніші аматори продовжили змагатися за звання найкращого кухаря.

Цього тижня на них чекала одна з найяскравіших презентацій року. Кулінари готували прості страви, якими вже нікого не здивуєш, а ще давали оцінки конкурентам.

Читай, хто покинув МастерШеф 16 сезон у 14 випуску та як минули конкурси.

Як пройшов 14 випуск МастерШеф 16 сезон

Тиждень розпочався з льоду та полум’я на кухні — протилежностей, що тягнуться одне до одного, щоб створити щось абсолютно нове.

Цього разу настав час індивідуальних експериментів, під час яких аматори показували не лише кулінарні вміння. Перед ними постала задача приготувати по одній страві, в якій треба використати рідкий азот та полум’я, тим самим використавши техніку фламбування.

Далі майбутні кухарі мали робити один одному компліменти. А точніше оцінити суперників балами та головних конкурентів. Конкурс був командним, але діяти учасники мали почергово. Капітани не готували, а одразу залишили кухню, і вже після приготування страв оцінювали їх на якість.

Щоб зробити випробування об’єктивним, вони не знали, чию страву куштують. Основною темою стали сніданки. Філософія цього випробування в тому, що навіть прості страви мають закохувати в себе.

У битві чорних було декілька раундів, і на кожному з них найкращий кулінар мав змогу змінити чорний фартух на білий. Ті, хто піднімався на балкон, вирішували долю тих, хто продовжував змагатися за участь в Мастер-Шефі.

Хто покинув МастерШеф 16 сезон у 14 випуску

МастерШеф 16 у 14 випуску покинула Наталія Крівіч з Дніпра. Дівчині 22 роки й вона є співвласницею клінінгової компанії. Вона була наймолодшою учасницею цього сезону, але, за її словами, з дорослим підходом до всього, що робить.

Раніше працювала бʼюті-майстринею, а з часом перетворилася на бізнесвумен. Попри інший характер роботи, кулінарія не зникала з її життя.

— В приготуванні їжі для мене важливе одне — ріст. Я не граю роль шефа, я хочу ним стати: постійно вчусь, заглиблююсь у процеси, шукаю баланс і техніку, — цитує її СТБ.

