Хто покинув МастерШеф 16 у 15 випуску: нові протистояння та виклики для аматорів

Найсильніші аматори 16-го сезону МастерШеф на цьому тижні пройшли вкрай відповідальні випробування. Та у цьому випуску останню вісімку чекало омріяне вручення кітелів.

Читай, хто покинув МастерШеф 16 сезон у 15 випуску та як минули конкурси.

Як пройшов 15 випуск МастерШеф 16 сезон

Тиждень розпочався з командного випробування. Судді перевірили, чи вміють аматори мислити стратегічно. Команди виконували майже протилежні ролі: одна отримала доступ до всіх інгредієнтів конкурсу, а інша не знала повний склад продуктів до останнього, інформує STB.UA.

Команда, яка бачила інгредієнти, виносила їх у п’ять раундів. Щоразу їм давали по два набори, які містили три інгредієнти, а команда суперників мала обрати, який взяти собі, а який віддати.

Кулінари, які збирали інгредієнти, мали змогу перехитрити суперників, та вибудувати стратегію так, щоб найкращі продукти забрати собі.

Під час другого випробування на кухню завітали рідні та близькі учасників. Вони готували, а аматори намагалися дати чіткі та зрозумілі вказівки з балкона.

Протягом останнього конкурсу визначили сімку учасників, які отримали кітель.

Хто покинув МастерШеф 16 сезон у 15 випуску

Цього разу проект покинув 35-річний Гарік Носач. Останні 10 років він працював у сфері фінансових технологій, де обіймав різні посади: від служби підтримки до позиції CEO.

Торік захотів кардинально змінити своє життя, тому звільнився, продав нерухомість та почав шукати нову справу. Того ж року, після поїздки в Японію та Корею, зрозумів, що обожнює кулінарію, тому хоче відкрити свій заклад з концепцією, на яку надихнув Омакасє досвід в місті Осака.

— МастерШеф для мене — це місце, де я можу прогресувати, удосконалити та значно покращити свої навички для досягнення своєї цілі, — цитує його СТБ.

