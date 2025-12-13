Хто покинув МастерШеф 16 у 16 випуску: вручення кітелів та несподівані гості

Цього тижня аматори 16-го сезону МастерШеф пройшли особливі випробування, побачили особливих гостей та отримати кітелі від суддів.

Але спершу вони зіграли в таємного Санту, призом якого стала можливість або полегшити завдання суперникам, або ж навпаки. Вони також мали обрати набори продуктів для своїх конкурентів.

Читай, хто покинув МастерШеф 16 у 16 випуску та як пройшли конкурси.

Як пройшов 16 випуск МастерШеф 16 сезон

Цього разу майбутні кухарі готували страви української кухні, які можуть бути кулінарними хітами сучасних ресторанів. Для цього вони вибирали інгредієнти з кулінарної мапи України, інформує STB.UA.

Кожен аматор мав вибрати по три продукти, що характерні для певної області. Продуктова була відчиненою, тому кожен міг доповнити інгредієнти іншими. Але вибирати потрібно було не в довільному порядку, а згідно із результатами попереднього випробування.

На битву чорних до учасників прийшов переможець МастерШеф. Битва сезонів Олександр Цвігун, який провів майстер-клас з приготування однієї з найпопулярніших страв свого закладу. Учасники мали готувати її паралельно, а той, хто приготував найменш схожу страву, залишив проєкт.

Читати на тему Хто покинув МастерШеф 16 у 15 випуску: нові протистояння та виклики для аматорів Хто покинув проект цього тижня?

Хто покинув МастерШеф 16 сезон у 16 випуску

МастерШеф 16 у 16 випуску покинув Олександр Карпусь з Києва. Він барний експерт з великою колекцією домашнього алкоголю: понад 2000 пляшок.

— Знаю не лише, як змішати ідеальний коктейль, а й що стоїть за кожним смаком — історія, культура, інтуїція, — цитує його СТБ.

На проєкт прийшов із бажанням довести, що розуміння інгредієнтів не має меж. А бармен може приготувати страву не гірше за кухаря, адже найголовніше це любити процес та вміти експериментувати.

Радимо переглянути цікаві моменти із проєкту під смачні деруни з м’ясом від Ектора Хіменеса-Браво.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!