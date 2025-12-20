Хто покинув МастерШеф 16 у 17 випуску: останні випробування одразу для кількох аматорів

До фіналу кулінарного шоу МастерШеф лишається зовсім мало часу, а тому цього тижня боротьба була ще запеклішою. Одразу декілька аматорів залишили проєкт на цьому етапі. Читай, хто покинув МастерШеф 16 у 17 випуску та як пройшли конкурси.

Як пройшов 17 випуск МастерШеф 16 сезон

Перший конкурс тижня перевірив учасників на знання класики. Аматори пройшли три раунди, у кожному з яких найсильніший учасник мав змогу піднятися на балкон. Той, хто продемонстрував найгірший результат, вже в кінці випробування прощався із проєктом.

Далі пройшло традиційне випробування — приготування страв з інгредієнтів кастингу. Цього разу треба було показати максимум навичок, яким вдалося навчитися, та перевершити попередні результати.

Цей конкурс став справжнім показником зросту, а той аматор, який не здивував суддів, також залишив проєкт.

Останнє випробування тижня стало справжньою кулінарною дуеллю, у якій учасникам кидали виклики, залежно від результатів попередніх конкурсів.

Хто покинув МастерШеф 16 сезон у 17 випуску

Цього тижня МастерШеф покинули Євген Гніденко, Єва Музика та Вікторія Кузнецова.

Євген із Вільногірська на Дніпропетровщині, підприємець та власник автосервісу. За інформацією від СТБ, любить готувати для рідних і для себе. Кулінарія для нього є заспокійливим, тому він прийшов на проєкт, щоб кайфувати від процесу та навчитися нового.

Єва — викладачка англійської з Одеси. Вона працювала і тренеркою з танців, і логістом, і викладачкою, і перекладачкою кореспонденткою.

— Але їжа — це лінія, що проходить струмом через все моє життя. Я кулінарний-фанатик. Люблю гастропровокації, сміливі рішення, просування локальної їжі та української гастрономії, — казала про себе дівчина.

Вікторія родом з Коломиї на Івано-Франківщині, колишня військовослужбовиця. Майже все життя жила у Харкова, а з 2015 року стала штурманом Збройних сил. Нині мріє відкрити свою пекарню.

