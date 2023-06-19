Правові норми чи домовленості за спиною? Що відомо про утримання 11 українців, яких РФ передала Угорщині

За час повномасштабного вторгнення Росії на територію суверенної України, світ уже зрозумів, які цілі переслідує РФ та чого насправді хоче від світової спільноти Володимир Путін.

Водночас, з плином часу на поверхню визирають й відверті брехливі та протиправні дії, до виконання яких залучена не лише РФ, а й інші країни. Наприклад, стало відомо, що Росія без відома України передала Угорщині українських військовополонених, — про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

З публічних заяв віцепрем‘єр-міністра Угорщини ми дізналися, що Росія передала Будапешту 11 українців, — повідомив він у своєму Facebook.

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Українські військовополонені в Угорщині: що відомо

Звільнення українських полонених — це завжди хороша новина, — зазначає Ніколенко. Водночас він звертає увагу, що український уряд не був поінформований про такі перемовини між РФ та Угорщиною.

До МЗС України було запрошено тимчасового повіреного Угорщини для предметної розмови, — додав речник МЗС.

Ситуація набула розголосу 9 червня. Тоді українська сторона вимагала надати детальну інформацію про наших громадян та невідкладно забезпечити до них доступ українського консула.

Нині українські військовополонені, яких РФ передала Угорщині, досі не повернулись в Україну.

Про це у коментарі Суспільному заявив радник Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Іван Ангелін.

Наразі невідомо, на яких підставах вони там перебувають, і чому їх не відпускають в Україну.

Сьогодні Олег Ніколенко додає: усі спроби українських дипломатів протягом останніх днів встановити прямий контакт з українськими громадянами не мали успіху.

— Це, а також інформація, отримана від родичів деяких із них, свідчить про те, що запевнення угорської влади про нібито вільний статус українських захисників в Угорщині не відповідають дійсності.

— Такі дії Будапешта ставлять під сумнів задекларовані ним гуманітарні мотиви вивезення українців до Угорщини.

Вони можуть кваліфікуватися як порушення положень Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

— Вони все одно вважатимуться зниклими безвісти за особливих обставин, допоки ми не заберемо їх в Україну. Але далі питання про перемовини, про повернення, питання на яких підставах їх перевезли туди, це вже мають займатися правоохоронні органи та МЗС — розповів Іван Ангелін.

Також стало відомо, що родичам військовополонених вдалося зустрітися з ними. Проте ні умов утримання, ні терміну повернення в Україну вони не знають.

— Зустрічі з родичами відбуваються наступним чином: вони приїжджають — на території Угорщини їх селять в якомусь готелі чи хостелі, потім забирають і везуть в якесь місце, і туди також привозять хлопців. Тобто, родичі не відвідують місця утримання, а їх привозять і буквально годину, максимум дві, спілкуються, — пояснив Ангелін.

Він також додав: це перший відомий випадок про те, що передають українських військовослужбовців.

Ми вважаємо, що держава має втрутитися і вжити якихось заходів, і має взагалі зрозуміти, на яких підставах людей передали, і на яких підставах людей приймають інші країни.

Що робити, якщо твоя близька людина потрапила у російський полон та як не нашкодити у такому випадку, ми розповідали раніше.

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