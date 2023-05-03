Рай для одних, дивина для інших: у чому користь та шкода томатного соку

Томатний сік — продукт, який полюбляють одні та не можуть пити інші. Але в ньому міститься багато корисних речовин та вітамінів. Наприклад, вітаміни А, С і К, а ще фолієва кислота. Читай у нашому матеріалі, в чому користь та шкода томатного соку для здоров’я.

Томатний сік: користь та шкода томатного соку для здоров’я

Томатний сік є чудовим антиоксидантом. Речовини, що містяться в ньому, допомагають захищати клітини від вільних радикалів та бережуть імунітет від захворювань.

Також томатний сік знижує рівень холестерину. До речі, раніше ми розповідали, які ще продукти знижують холестерин.

Сік з томатів може покращувати роботу серця, якщо пити його постійно. Він запобігає розвитку серцево-судинних захворювань. Такий сік корисний для здоров’я, бо містить лікопін, вітаміни групи В, пектин, бета-каротин, клітковину.

Також у ньому містяться неперетравлювані харчові волокна. Пити томатний сік корисно тим, хто хоче налагодити роботу кишківника, покращити стан шкіри, очиститися від токсинів та схуднути.

А ще томатний сік регулює кількість цукру в крові та позитивно впливає на артеріальний тиск. Завдяки вітамінам групи В покращує стійкість до стресу.

Кому не можна пити томатний сік

Однак вживати томатний сік рекомендовано не всім. Особливо уважними потрібно бути людям, які мають такі захворювання:

виразка та гастрит;

ниркова недостатність, інші захворювання нирок;

проблеми жовчного міхура;

панкреатит;

подагра;

алергія на томати та індивідуальна непереносимість.

Якщо ти маєш щось із цього списку, проконсультуйся з лікарем щодо можливості пити томатний сік. Це може бути шкідливо для організму.

На день можна пити одну – дві склянки томатного соку, щоб підтримувати діяльність організму та насичувати його корисними речовинами.

Раніше ми розповідали, як приготувати томатну пасту в домашніх умовах.

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