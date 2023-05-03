Еда и рецепты

Рай для одних, диковинка для других: в чем польза и вред томатного сока

Анастасия Грубрина, редактор сайта 03 мая 2023, 16:45
Томатний сік: користь та шкода томатного соку для здоров'я
Фото: Pexels

Больше новостей
Подоляк розповів, що відбувається в Росії та як горить Крим
Небесное наказание для россиян: что кроется за “хлопками” в оккупированном Крыму и несчастными случаями в России
Штрафи
Как проверить штрафы на авто за нарушение ПДД: топ-5 способов
Як зробити молочний коктейль: рецепти приготування в домашніх умовах
Наслаждение для детей и взрослых: как приготовить молочный коктейль дома
Лікування зубів
Кариес, пульпит, периодонтит — рассказываем, как снять зубную боль в домашних условиях
Смотреть больше

Материалы по теме

Як зробити молочний коктейль: рецепти приготування в домашніх умовах
Наслаждение для детей и взрослых: как приготовить молочный коктейль дома
Лікування зубів
Кариес, пульпит, периодонтит — рассказываем, как снять зубную боль в домашних условиях
Як набрати м'язову масу жінкам
Не бойся углеводов и жиров: как худеньким девушкам набрать мышечную массу
Когда проверять зрение ребенка
Проверяй зрение малыша вовремя! Когда вести ребенка к офтальмологу и как не пропустить тревожные звоночки

Видео
0:15:37
Подоляк розповів, що відбувається в Росії та як горить Крим

Небесное наказание для россиян: что кроется за “хлопками” в оккупированном Крыму и несчастными случаями в России
Війна
Количество жертв во время Второй мировой войны: сколько людей потеряла Украина в 1939–1945 годах
0:02:10
обстріл Запоріжжя 3 травня
От гибели людей отделяли считанные метры! Последствия ночной атаки оккупантов по Запорожью
0:06:30
Мобілізація в Україні 2023: що відбувається після вручення повістки
Мобилизация в Украине: что происходит после вручения повестки
Карта бойових дій в Україні
Старые направления — новые потери оккупантов: карта боевых действий в Украине 3 мая в режиме онлайн
0:02:57
курси домедичної допомоги
Знания, которые спасают жизни! Что стоит знать о курсах домедицинской помощи для гражданских
0:06:08
історії вбитих
Уничтожали за патриотизм, правду и украинский: истории убитых российскими оккупантами украинцев в Харьковской области
0:03:22
Жителі Білогірки у нових модульних домах
Жители Белогорки вернулись и не узнали собственные дворы после боев в Херсонской области
0:12:22
Кулеба
Вопрос не в сроках, а в качестве приговоров: Кулеба о работе над специальным трибуналом
0:04:44
Харьківські фермери засівають соняшником заміновані поля
На посевных полях Харьковской области — мины и вражеская техника, а рядом растет подсолнечник
Больше видео
Їжа
Читать дальше
Что делать, если переел(-а), и как не допускать переедания — рекомендации нутрициолога
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Читать дальше
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь