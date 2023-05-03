Рай для одних, диковинка для других: в чем польза и вред томатного сока

Томатный сок — продукт, который любят одни и не могут пить другие. Но в нем содержится много полезных веществ и витаминов. К примеру, витамины А, С и К, а еще фолиевая кислота. Читай в нашем материале, в чем польза и вред томатного сока для здоровья.

Томатный сок: польза и вред томатного сока для здоровья

Томатный сок является отличным антиоксидантом. Вещества, которые содержатся в нём, помогают защищать клетки от свободных радикалов и берегут иммунитет от заболеваний.

Также томатный сок снижает уровень холестерина. Кстати, ранее мы рассказывали, какие еще продукты снижают холестерин.

Сок из помидоров может улучшать работу сердца, если пить его постоянно. Он предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Такой сок полезен для здоровья, потому что содержит ликопин, витамины группы В, пектин, бета-каротин, клетчатку.

Также в нем содержатся неперевариваемые пищевые волокна. Пить томатный сок полезно для тех, кто хочет наладить работу кишечника, улучшить состояние кожи, очиститься от токсинов и похудеть.

А еще томатный сок регулирует количество сахара в крови и положительно влияет на артериальное давление. Благодаря витаминам группы В улучшает стойкость к стрессу.

Кому нельзя пить томатный сок

Однако употреблять томатный сок рекомендовано не всем. Особенно внимательными нужно быть людям, у которых есть следующие заболевания:

язва и гастрит;

почечная недостаточность, другие заболевания почек;

проблемы желчного пузыря;

панкреатит;

подагра;

аллергия на томаты и индивидуальная непереносимость.

Если у тебя есть что-то из этого списка, проконсультируйся с врачом о возможности пить томатный сок. Это может быть вредно для организма.

В день можно пить один – два стакана томатного сока, чтобы поддерживать деятельность организма и насыщать его полезными веществами.

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