Здоровье в каждом плоде! В чем польза и вред помидоров для организма — список витаминов и минералов

Летний урожай помидоров дарит радость еще и зимой. Ведь вкусные овощи мы едим свежими, консервированными и в виде томатной пасты. Свежие — самые полезные. Поэтому если ты любишь помидоры, читай об их пользе и вреде, а также сколько можно есть в день.
Важнейшей пользой помидоров является высокое содержание ликопина. Он помогает уменьшать риск развития онкологии предстательной железы, простаты, легких и желудка, а для людей с карциномой почек — помидоры крайне полезны.
Кроме этого они содержат большую концентрацию витаминов А, К, В, С. Полезны и из-за наличия в них марганца, меди, фосфора и фолиевой кислоты.
Все эти витамины влияют на наш организм так:
Больше всего полезных веществ именно в красных помидорах. Но потреблять их нужно вместе с растительными маслами. Потому ты можешь сбрызнуть их оливковым маслом и сделать вариацию итальянской закуски капрезе.
Однако в термически обработанных помидорах — в супах, соте или других блюдах — тоже есть витамины. Поэтому можно употреблять их не только свежими и пить томатный сок.
Нежелательно употребление помидоров людям, имеющим следующие заболевания:
Осторожными следует быть и людям с сахарным диабетом, ведь помидоры могут повысить уровень сахара в крови. Если ты очень любишь помидоры, но есть одно из этих заболеваний, следует проконсультироваться с врачом о допустимой норме.
Безопасным количеством помидоров в день будет 100-200 г. В штуках это — 2-3 помидора среднего размера. Такая норма касается тех, у кого нет проблем со здоровьем.
Если у тебя есть заболевание организма, то съедать можно не больше одного помидора в день.
Для детей норма несколько меньше, им можно съедать 1-2 средних помидора в день, при условии, если нет проблем и жалоб на здоровье.
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