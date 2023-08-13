Здоровье в каждом плоде! В чем польза и вред помидоров для организма — список витаминов и минералов

Летний урожай помидоров дарит радость еще и зимой. Ведь вкусные овощи мы едим свежими, консервированными и в виде томатной пасты. Свежие — самые полезные. Поэтому если ты любишь помидоры, читай об их пользе и вреде, а также сколько можно есть в день.

Польза и вред помидоров: чем полезны, кому и в каком количестве можно есть

Важнейшей пользой помидоров является высокое содержание ликопина. Он помогает уменьшать риск развития онкологии предстательной железы, простаты, легких и желудка, а для людей с карциномой почек — помидоры крайне полезны.

Кроме этого они содержат большую концентрацию витаминов А, К, В, С. Полезны и из-за наличия в них марганца, меди, фосфора и фолиевой кислоты.

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Все эти витамины влияют на наш организм так:

Улучшение зрения. Имеющийся в помидорах витамин А влияет на влажность глаз, профилактику куриной слепоты и других заболеваний.

Снижение рисков сердечно-сосудистых заболеваний. Антиоксидант ликопин защищает сосуды, снижает уровень вредного холестерина, снижает артериальное давление.

Клетчатка, которая содержится в помидорах, влияет на качество пищеварения. Помидоры предотвращают запоры и диареи.

Витамин С в помидорах укрепляет иммунитет, что помогает эффективно бороться с инфекциями.

Больше всего полезных веществ именно в красных помидорах. Но потреблять их нужно вместе с растительными маслами. Потому ты можешь сбрызнуть их оливковым маслом и сделать вариацию итальянской закуски капрезе.

Однако в термически обработанных помидорах — в супах, соте или других блюдах — тоже есть витамины. Поэтому можно употреблять их не только свежими и пить томатный сок.

Вред помидоров

Нежелательно употребление помидоров людям, имеющим следующие заболевания:

Подагра. Язва и гастрит. Заболевание почек. Высокая кислотность желудка. Аллергия и индивидуальная непереносимость.

Осторожными следует быть и людям с сахарным диабетом, ведь помидоры могут повысить уровень сахара в крови. Если ты очень любишь помидоры, но есть одно из этих заболеваний, следует проконсультироваться с врачом о допустимой норме.

Сколько помидоров можно есть в день

Безопасным количеством помидоров в день будет 100-200 г. В штуках это — 2-3 помидора среднего размера. Такая норма касается тех, у кого нет проблем со здоровьем.

Если у тебя есть заболевание организма, то съедать можно не больше одного помидора в день.

Для детей норма несколько меньше, им можно съедать 1-2 средних помидора в день, при условии, если нет проблем и жалоб на здоровье.

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