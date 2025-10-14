Молодь обирає залишатися: міністр пояснив, чому виїздів за кордон стає менше

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний вважає, що нині ситуація з виїздом української молоді за кордон не є критичною. Про це він розповів в інтерв’ю виданню РБК-Україна.

Ми уважно аналізували статистику Державної прикордонної служби і не бачимо різкого збільшення виїздів, — пояснив міністр.

Бідний додав, що частина виїздів пов’язана зі спортом, адже участь українських спортсменів у міжнародних турнірах і зборах неможлива без поїздок за межі країни.

Ми порівняли дані за два тижні серпня і два тижні вересня цього та минулого року. Навіть торік, коли ще не було жодних послаблень, кількість виїздів у вересні зросла втричі, — розповів очільник відомства.

Він наголосив, що більшість молодих українців після змагань чи навчання повертаються додому — з новими знаннями, досвідом і бажанням розвивати країну.

За його словами, від бізнесу надходять сигнали про певний дефіцит робочих рук у деяких сферах, але панікувати немає причин.

Так, у бізнесу є запит на працівників. Але ситуація не критична. Наше завдання — зробити все, щоб молодь могла реалізувати себе саме в Україні, — зазначив міністр.

Він також навів дані, що після початку повномасштабного вторгнення Росії з країни виїхало приблизно 1,7 мільйона молодих українців. Частина з них — студенти, які виїхали на навчання і не могли тимчасово повертатися додому через ризики обмежень виїзду.

Бідний нагадав, що нещодавнє рішення дозволити молоді віком 18–22 роки вільно перетинати кордон створює умови для нормального навчального процесу і підтримує зв’язок із Батьківщиною.

Це дає молодим людям можливість повертатися додому, бачити своїх рідних, друзів, відчувати, що в Україні є перспективи. І вони справді є — пільгові кредити на житло, студентські гранти, можливості для відкриття власної справи, — сказав він.

Міністр переконаний, що реалізувати себе в Україні нині легше, ніж за кордоном, де соціальні ролі давно усталені. Там українцям ніколи не дадуть таких можливостей для розвитку, як тут.

Тому ми кажемо: повертайтеся. Повертайтеся з новими знаннями, з європейським досвідом. Будуйте організації, створюйте стартапи — Україна зараз відкрита до всього нового, — підсумував Матвій Бідний.

