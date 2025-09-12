Для тебе Новини

Скільки платять за незаконний виїзд з України — новини чорного ринку

Юлія Хоменко, редакторка сайту 12 Вересня 2025, 13:00 3 хв.
Фото Державна прикордонна служба України

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь