Скільки платять за незаконний виїзд з України — новини чорного ринку

Хочеш виїхати? Плати десятки тисяч. Для багатьох чоловіків ця фраза звучить як вирок. Ринок нелегального виїзду з України під час війни перетворився на справжній бізнес — зі своїми тарифами, ризиками та навіть гарантіями.

Про це в інтерв’ю Цензор.нет розповів заступник начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Денис Лисенко.

Він пояснив, що попит на нелегальний перетин кордону лише зростає, а разом із ним — і ціна.

Якщо у 2022 році чоловіка могли провести через кордон за три тисячі доларів, то вже у 2023-2024 роках суми суттєво підскочили. Сьогодні мова йде про 10-20 тисяч доларів за особу, — уточнив Лисенко.

За словами правоохоронця, головний складник вартості — ризик. Адже організаторів схеми можуть затримати, а самих клієнтів притягнути до відповідальності.

Тож ті, хто погоджується на такі послуги, платять не лише за маршрут, а й за страхування від небезпеки бути викритими.

Поліція зосередила свою роботу на двох основних напрямах. По-перше, йдеться про викриття схем, за якими чоловіки мобілізаційного віку намагаються перетнути кордон поза офіційними пунктами пропуску.

По-друге, у межах операції Опікун, яку Департамент стратегічних розслідувань проводить спільно з підрозділами внутрішньої безпеки ЗСУ, перевіряються фіктивні довідки про стан здоров’я та документи щодо догляду за нібито хворими родичами.

Саме ці папери нерідко стають підставою для отримання відстрочки від служби.

За даними правоохоронців, від десяти до п’ятнадцяти відсотків таких документів є підробленими: у багатьох випадках пацієнти взагалі не зверталися до медичних закладів, не проходили лікування чи обстеження, або ж під вказаним у довідці номером допомогу реально отримували зовсім інші люди.

Важливий нюанс: у законодавстві України незаконний перетин кордону для пересічної людини — це лише адміністративне правопорушення. Тобто максимальне покарання — штраф.

Водночас кримінальна відповідальність настає для тих, хто організовує такі схеми. В ЄС ситуація інша: там навіть сам факт нелегального перетину кордону автоматично тягне за собою кримінальне переслідування.

ДСР співпрацює з територіальними центрами комплектування, щоб ті, хто намагається уникнути служби, все ж виконали свій обов’язок перед державою.

Лисенко наголошує, що головна мета правоохоронців — зупиняти нелегальні схеми та зменшувати кількість ухилянтів, які уникають мобілізації.

На Львівщині викрили схему, за якою чоловікам погоджували виїзд за кордон за фейковими листами організації Гуманітарна надія нації, оформленими з логотипом російського Газпромбанку та підписом імператора Олександра III.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!