Сколько платят за незаконный выезд из Украины — новости “черного рынка”

Хочешь уехать? Плати десятки тысяч. Для многих мужчин эта фраза звучит как приговор. Рынок нелегального выезда из Украины во время войны превратился в настоящий бизнес со своими тарифами, рисками и даже гарантиями.

Об этом в интервью изданию Цензор.нет рассказал заместитель начальника Департамента стратегических расследований Национальной полиции Денис Лысенко. По его словам, спрос на нелегальное пересечение границы только растет, а вместе с ним увеличивается и цена.

Если в 2022 году мужчину могли провести через границу за три тысячи долларов, то уже в 2023–2024 годах суммы резко подскочили. Сегодня речь идет о 10–20 тысячах долларов за человека, — уточнил Лысенко.

Главным фактором стоимости, по словам правоохранителя, является риск. Организаторов схем могут задержать, а самих клиентов привлечь к ответственности.

Поэтому те, кто соглашается на подобные услуги, платят не только за маршрут, но и за своеобразное страхование от опасности быть разоблаченными.

Полиция сосредоточила свою работу на двух основных направлениях. Во-первых, речь идет о разоблачении схем, по которым мужчины призывного возраста пытаются пересечь границу вне официальных пунктов пропуска.

Во-вторых, в рамках операции Опекун, которую Департамент стратегических расследований проводит совместно с подразделениями внутренней безопасности ВСУ, проверяются фиктивные справки о состоянии здоровья и документы о якобы уходе за больными родственниками.

Именно эти бумаги нередко становятся основанием для получения отсрочки от службы.

По данным правоохранителей, от десяти до пятнадцати процентов таких документов являются поддельными: во многих случаях пациенты вообще не обращались в медицинские учреждения, не проходили лечение или обследование, либо же по указанному в справке номеру помощь на самом деле получали совсем другие люди.

Важно отметить: в украинском законодательстве незаконное пересечение границы для обычного человека считается лишь административным правонарушением, и максимальное наказание — штраф.

В то же время уголовная ответственность предусмотрена именно для тех, кто организует подобные схемы. Для сравнения, в странах ЕС сам факт нелегального пересечения границы уже влечет за собой уголовное преследование.

ДСР сотрудничает с территориальными центрами комплектования, чтобы мужчины, пытающиеся уклониться от службы, все же выполняли свой долг перед государством.

Лысенко подчеркивает, что главная цель полиции — пресекать нелегальные схемы и уменьшать количество уклонистов.

На Львовщине также разоблачили схему, по которой мужчинам оформляли выезд за границу по поддельным письмам организации Гуманитарная надежда нации. Документы были выполнены с логотипом российского Газпромбанка и подписью императора Александра III.

