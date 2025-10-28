Поздравления с Днем бабушки и дедушки: как искренне поблагодарить и обнять сердцем самых родных

28 октября по всей Украине отмечают семейный праздник — День бабушки и дедушки. Это день, когда мы можем поблагодарить родных за их мудрость, тепло и бескорыстную любовь.

Отмечать его можно по-разному: провести время вместе, приготовить любимые блюда, написать смс или открытку, или позвонить и сказать тёплые слова и поздравления.

Даже маленький знак внимания — искренние объятия, смешной стих или разговор — сделают этот день особенным.

Душевные поздравления с Днем бабушки и дедушки своими словами

Родные наши бабушка и дедушка! Искренне поздравляем вас с праздником! Желаем, чтобы ваши дни были полны радости, словно река — водой, а сердце светилось тёплым солнцем от любви! Здоровья ещё на сто лет вперёд и мирного неба над головой!

***

Бабушка, родненькая, поздравляем с праздником! Ты — наша самая искренняя любовь и самая надёжная опора! Твои руки ласковы, как объятия весны, а слова тёплые, как солнечные лучи. Желаем тебе радости, мира и счастья, а жизнь пусть будет наполнена нежностью и вдохновением.

***

Дедушка, бабушка, от всего сердца поздравляем вас с праздником! Вы для нас — настоящий оберег, наша семейная история, мудрость и спокойствие. Пусть каждый ваш день будет ярким, словно сказка, а любовь семьи всегда согревает заботой.

***

Дедушка, бабушка, вы научили нас любить и прощать, дарить тепло и искренние объятия. Желаем вам светлых и ясных лет, исполнения мечтаний и дней без тревог. С праздником вас, родненькие!

***

Бабушка, дедушка, вы — как солнце в окне, которое согревает сердце и душу! Пусть ваша жизнь будет наполнена любовью, а смех внуков звучит без конца. Спасибо вам за ласку, терпение и каждую рассказанную историю, совет и песню. Примите наши поздравления с праздником!

***

Дорогие наши, вы — сказка нашего детства, спокойствие и уют, мудрые советы и ласковое прикосновение. Желаем вам здоровья, тепла и вдохновения, а также безграничной радости каждый день. Примите наши самые искренние поздравления с Днем бабушки и дедушки!

Поздравления с Днем бабушки и дедушки в стихах

С Днём бабушек и дедушек!

Пускай во всём везёт,

Пусть счастье безмятежное

Скоре1 домой придёт.

Мечты о лучшем сбудутся,

И внуки к вам спешат,

Не будет в жизни трудностей,

Глаза всегда горят.

Удача улыбается,

В семье — любовь, почёт,

И радость не кончается

Пусть каждый новый год!

***

Бабушек и дедушек любимых,

Самых милых, ласковых, ранимых,

От души сегодня поздравляем,

Крепкого здоровья им желаем!

Желаем трепета в душе,

А в теле — больше силы,

Нужды чтоб не было в гроше,

Пусть кровь гоняет в жилах,

Походов меньше по врачам,

Удачи в жизни, море позитива,

И не сдаваться злым годам,

Побольше вам, родные, оптимизма!

