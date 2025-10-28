Привітання з Днем бабусі та дідуся: як щиро подякувати і обійняти серцем найрідніших

28 жовтня по всій Україні відзначають родинне свято — День бабусі та дідуся. Це день, коли ми можемо подякувати рідним за їхню мудрість, тепло та безкорисливу любов.

Святкувати його можна по-різному: провести час разом, приготувати улюблені страви, написати смс або листівку, чи подзвонити і сказати теплі слова і привітання.

Навіть маленький жест уваги — щирі обійми, смішний вірш чи розмова — зроблять цей день особливим.

Душевні вітання з днем бабусі і дідуся своїми словами

Рідні наші бабусю й дідусю! Щиро вітаємо вас зі святом! Бажаємо, щоб ваші дні були повними радості, мов річка – водою, а серце світилося теплим сонцем від любові! Здоров’я іще на сто років вперед і мирного неба над головою!

***

Бабусю, рідненька, вітаємо зі святом! Ти – наша найщиріша любов і найміцніший тил! Твої руки ласкаві, як обійми весни, а слова теплі, як проміння сонця. Бажаємо тобі радості, миру і щастя, а життя нехай буде сповнене ніжності та натхнення.

***

Дідусю, бабусю, від усього серця вітаємо зі святом! Ви для нас — справжній оберіг, наша сімейна історія, мудрість і спокій. Нехай кожен ваш день буде яскравим, мов казка, а любов родини завжди зігріває турботою.

***

Дідусю, бабусю, ви навчили нас любити й прощати, дарувати тепло та щирі обійми. Бажаємо вам світлих і ясних років, здійснення мрій та днів без тривог. Зі святом вас, рідненькі!

***

Бабусю, дідусю, ви — як сонце у вікні, яке гріє серце й душу! Нехай ваше життя буде сповненим любові, а сміх онуків лунає без краю. Дякуємо вам за ласку, терпіння та кожну розказану історію, пораду й пісню. Прийміть наші вітання зі святом!

***

Дорогі наші, ви — казка нашого дитинства, спокій і затишок, мудрі поради і лагідний дотик. Бажаємо вам здоров’я, тепла та натхнення, а також безмежної радості кожного дня. Прийміть наші найщиріші вітання з днем бабусі та дідуся!

Вітання з днем бабусі та дідуся у віршах

Ваші руки — обійми ніжні й турботливі,

Ваші слова — поради, що гріють душу.

Нехай кожен день буде світлим і добрим,

А сміх онуків розфарбовує тишу.

***

Бабусю, дідусю, ви — наші друзі,

З вами легко сміятись і мріяти.

Разом чай п’ємо, обговорюємо проблеми,

І плануємо, як далі діяти.

***

Бабусю й дідусю, рідні наші!

Хай сміх лунає в у вашому домі щодня,

Хай серце радіє, душа цвіте.

Бажаємо довгих літ і тепла,

І щастя нехай з вами поруч іде.

