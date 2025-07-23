Стиль життя Свята

Коли День бабусі 2025 і як це свято відзначають в Україні

Анна Голішевська, редакторка сайту 23 Липня 2025, 12:50
день бабусі
Фото Unsplash

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