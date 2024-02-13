Що подарувати бабусі на день народження — цікаві ідеї

Бабуся посідає особливе місце в житті онуків. Існує таке твердження, що бабусі люблять своїх онуків більше за дітей. Це підтверджується і тим, що бабуся і дідусь дуже часто онукам дозволяють те, що б вони колись не дозволили своїм дітям.

День народження бабусі — дуже гарна нагода показати їй свою повагу, любов і турботу. Ми підготували для наших читачів матеріал з ідеями подарунків для бабусі на день народження. Сподіваємося, він допоможе їм з вибором.

Що можна подарувати бабусі на день народження

Вибір подарунка залежить від віку бабусі, адже є бабусі ще молоді, активні та енергійні.

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Маленькі онуки, які ще не мають своїх власних грошей, зазвичай шукають ідеї подарунків для душі. Подарунок для бабусі від маленьких онуків може бути теплий і милий. Вони можуть вивчити вірш, заспівати пісеньку або зробити щось для бабусі своїми руками: намалювати малюнок, зробити аплікацію, листівку. Батькам потрібно підтримати дитину в її прагненні проявити фантазію, увагу до улюбленої бабусі.

Дорослі онуки, які вже давно стали самостійними, воліють дарувати бабусі корисні подарунки, що полегшують повсякденне життя. Це може бути:

електрична м’ясорубка;

блендер;

пароварка;

мультиварка;

електричний чайник;

зволожувач повітря;

торшер або настільна лампа;

хлібопічка;

міксер.

Що подарувати бабусі на день народження — ідеї

У дорослих онуків, як правило, бабусі солідного віку. Дуже вдалим буде подарунок, який буде піклуватися про здоров’я, підтримувати його. Це може бути:

ковдра з підігрівом;

масажер;

тонометр;

електрогрілка;

ортопедичний матрац.

Також бабусі сподобається подарунок з текстилю:

постільна білизна;

набір рушників;

теплий плед;

оригінальний м’який килимок;

красива скатертина;

зручна подушка на канапу;

кухонний фартух;

красивий шарф або тепла шаль;

Якщо твоя бабуся любить кімнатні квіти, поратись на городі, в саду, подаруй їй речі, пов’язані з цим:

кімнатну квітку в горщику;

нові сорти троянд, тюльпанів, садових дерев;

оригінальну рослину (лимон, орхідея, фікус і т.д.);

мінітеплицю;

садовий інвентар;

посібник із садівництва, квітникарства;

тент.

Ідеї подарунків на день народження для бабусі

Для подарунка може підійти, здавалося б, дрібничка, але завжди потрібна:

кімнатні капці;

гарний заварник для чаю;

футляр для окулярів;

парасолька;

сумка чи гаманець.

Бабуся, яка любить літературу, мистецтво, оцінить подарунок у вигляді цікавої книги, квитка в театр чи музей, на концерт улюбленого виконавця.

Крім основного подарунка, можна подбати про доповнення до нього, це може бути:

кошик фруктів, солодощів;

набір смачного чаю чи кави в оригінальному пакуванні;

букет квітів порадує жінку в будь-якому віці;

набір різних сортів меду;

продуктовий набір, що містить екзотичні та недешеві продукти: дорогий сир, баночку ікри, оливкову олію, авокадо і насіння чіа, крупи кіноа, печінку тріски.

Бабусі дуже люблять увагу. Головне для них те, що ти її відвідав(-ла), і не один раз на рік, на день народження. А подарунки, якщо вони подаровані з любов’ю, приносять їм ще більшу радість. Вони все приймають з великою вдячністю.

А якщо тобі потрібна підказка, що подарувати на новосілля — читай наш матеріал про це.

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