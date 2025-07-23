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Когда День бабушки 2025 и как этот праздник отмечают в Украине

Анна Голишевская, редактор сайта 23 июля 2025, 12:50
день бабушки
Фото Unsplash

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