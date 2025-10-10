Блэкаут в Киеве: город частично без света после ударов РФ

Взрывы почти всю ночь звучали в Киеве. Враг атаковал жилые дома и энергетическую инфраструктуру, в результате чего город частично остался без света, сообщает городской глава Виталий Кличко и глава КМВА Тимур Ткаченко.

Киев без света после атаки: подробности

Известно, что из-за массированной атаки пострадали 12 человек, восемь из них в больницах.

В результате ударов по критической инфраструктуре левый берег города остался без энергоснабжения. Фиксировали проблемы и с водоснабжением.

Печерский район

Обломки беспилотника попали в многоэтажный жилой дом. Там пылали квартиры на нескольких этажах, сейчас пожар ликвидирован. Спасатели спасли 20 человек.

Голосеевский район

Поврежден фасад и окна на 5-м этаже десятиэтажки. Горели машины во дворе.

Деснянский район

Обломки сбитой ракеты упали на открытую территорию возле поликлиники.

Подольский район

Обломки рухнули на открытой территории.

По словам Кличко, энергетики работают над возобновлением энергоснабжения. Он назвал ситуацию сложной, но добавил, что все необходимые службы привлечены к ее преодолению.

В ДТЭК сообщили, что в столице уже работают над восстановлением питания — сначала для объектов критической инфраструктуры. Впрочем, о графиках отключения света в Киеве пока не сообщалось.

Атака на Киев: фото

Напомним, что президент Зеленский пообещал “сделать то же самое в России” в ответ на блэкауты в Украине.

