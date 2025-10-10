Блэкаут в Киеве: город частично без света после ударов РФ

Взрывы почти всю ночь звучали в Киеве. Враг атаковал жилые дома и энергетическую инфраструктуру, в результате чего город частично остался без света, сообщает городской глава Виталий Кличко и глава КМВА Тимур Ткаченко.
Киев без света после атаки: подробности
Известно, что из-за массированной атаки пострадали 12 человек, восемь из них в больницах.
В результате ударов по критической инфраструктуре левый берег города остался без энергоснабжения. Фиксировали проблемы и с водоснабжением.
- Печерский район
Обломки беспилотника попали в многоэтажный жилой дом. Там пылали квартиры на нескольких этажах, сейчас пожар ликвидирован. Спасатели спасли 20 человек.
- Голосеевский район
Поврежден фасад и окна на 5-м этаже десятиэтажки. Горели машины во дворе.
- Деснянский район
Обломки сбитой ракеты упали на открытую территорию возле поликлиники.
- Подольский район
Обломки рухнули на открытой территории.
По словам Кличко, энергетики работают над возобновлением энергоснабжения. Он назвал ситуацию сложной, но добавил, что все необходимые службы привлечены к ее преодолению.
В ДТЭК сообщили, что в столице уже работают над восстановлением питания — сначала для объектов критической инфраструктуры. Впрочем, о графиках отключения света в Киеве пока не сообщалось.
Атака на Киев: фото
Напомним, что президент Зеленский пообещал “сделать то же самое в России” в ответ на блэкауты в Украине.
