Поднятие уровня в одиночку 3 сезон: будет ли продолжение популярного аниме

Аниме Поднятие уровня в одиночку остается одним из самых обсуждаемых аниме-франшиз в мире, и фанаты с нетерпением ждут любых новостей о продолжении.

Читай в материале, будет ли продолжение Поднятие уровня в одиночку и когда его ждать, и почему приостановилась манхва.

Поднятие уровня в одиночку 3 сезон: когда выйдет продолжение аниме

Пока можно утверждать с абсолютной уверенностью: 3 сезон Поднятие уровня в одиночку в 2026 году не получится. Ранее фанаты надеялись на релиз в конце 2026 года, однако, учитывая текущее положение дел, это невозможно — сезон официально не подтвержден и не получил дать выхода.

Режиссер и продюсер аниме ранее прокомментировали желаемый временной ориентир возвращения сериала, отметив, что хотели бы вернуться примерно в то же время, что и Олимпийские игры 2028 года.

Это связано с тем, что только я возьму новый уровень требует чрезвычайно больших усилий от команды, и для того, чтобы вздохнуть с облегчением и обеспечить высочайшее качество, понадобится более двух лет.

Несмотря на отсутствие официального анонса сезона, продюсер студии A-1 Pictures Ацуши Канеко обратился к фанатам с заявлением. В начале 2026 года он поздравил всех с Новым годом и попросил фанатов “подождать еще немного”, пообещав “нечто действительно увлекательное” в этом году. Канеко также принес извинения за задержку и подтвердил, что продолжение франшизы в той или иной форме точно состоится.

Одним из самых громких слухов стала возможность замены 3 сезона полнометражным фильмом. Есть сообщения о том, что A-1 Pictures решила перевести Поднятие уровня в одиночку в киноформат — в таком случае 3 сезон заменит полнометражная лента, которая может выйти в конце 2026 или начале 2027 года.

Дополнительной неприятной новостью для фанатов стала неопределенная пауза манхвы Solo Leveling: Ragnarok — художник Джин пошел на обязательную военную службу в Южной Корее, которая обычно длится от 18 до 21 месяца, поэтому манхва не вернется не менее двух лет.

Раньше мы писали, когда выйдет ДжоДжо 7 сезон – читай в материале, когда обнародуют все серии нового сезона.

