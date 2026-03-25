ДжоДжо 7 сезон: когда выйдут все серии аниме

После лет ожиданий и многочисленных слухов, фанаты легендарной франшизы наконец-то получили ответ. По состоянию на март 2026 года, официальная премьера аниме-адаптации седьмой части манги Хирохико Араки – Невероятные приключения Джоджо: Гонки Стальной шар – уже состоялся.

Читай в материале, когда начали выходить серии Невероятных приключений Джоджо: Гонки Стальной шар и как долго ждать новых.

ДжоДжо 7 сезон: график выхода серий

Первая серия вышла на стреминговой платформе Netflix в четверг, 19 марта 2026 года. Это событие стало настоящей сенсацией, ведь седьмая часть считается одной из самых сложных для экранизации из-за большого количества лошадей и масштабной гонки через всю Америку XIX века.

Первая серия сезона, получившая название 1st STAGE, вышла в формате спецвыпуска продолжительностью 48 минут. Сюжет знакомит зрителей с главными героями: бывшим гениальным жокеем Джонни Джостаром, потерявшим способность ходить, и загадочным неаполитанцем Джайро Цеппели, мастерски владеющим техникой Spin.

Главный герой Джонни Джостар, упустивший возможность ходить, принимает участие в трансамериканской конной гонке Steel Ball Run с призовым фондом в 50 миллионов долларов. Вместе с загадочным Джайро Цеппели он сталкивается с опасными соперниками, таинственными стендами и глобальным сговором.

Несмотря на успешный старт, ситуация с выходом последующих эпизодов остается неоднозначной. На сегодня, 25 марта 2026 года, в доступе есть только первая серия.

Среди фанатского сообщества ходят опасения, что Netflix может снова применить систему батчей (выпуска серий большими порциями с большими перерывами), как это было с шестой частью Stone Ocean.

Steel Ball Run считается вершиной серии по сюжету, персонажам и масштабности, поэтому премьера стала настоящим праздником для миллионов фанатов по всему миру.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!