Сорвиголова: Рожденный заново 2 сезон — дата выхода серий, новые персонажи и интриги

История получила второе дыхание, и Сорвиголова: Рожденный заново продлен на 2 сезон. Создатели обещают новый взгляд на классического героя Marvel, Мэттью Мердока, который днем работает адвокатом, а ночью становится бесстрашным защитником улиц Нью-Йорка.

Сорвиголова: Рожденный заново 2 сезон — о поворотах сюжета и датах выхода серий читайте в материале.

Сорвиголова: Рожденный заново 2 сезон: что известно

Второй сезон обещает еще глубже погрузить зрителей в психологическую драму, темные интриги и моральные дилеммы, с которыми сталкивается герой.

Мердок продолжает существовать на тонкой грани между ролью мессира и адвоката, а его внутренние конфликты усиливаются из-за личной боли и встреч с новыми, еще более опасными врагами.

Возвращение Джессики Джонс добавляет напряжения в историю, а Уилсон Фиск / Кингпин превращается во влиятельного политика, который использует свое влияние на спецслужбы, чтобы контролировать Мердока.

Во 2 сезоне Сорвиголовы появится еще один персонаж: серийный убийца Muse, который бросает вызов не только главному герою, но и самому Нью-Йорку.

Сериал оценивают как интеллектуальный детектив и напряженный боевой триллер в мире супергероев.

Сорвиголова: Рожденный заново 2 сезон: даты выхода серий

Премьера сериала состоялась 24 марта 2026 года. Далее серии будут выходить раз в неделю до 12 мая. Вот даты их выхода:

1 серия — Возвращение тени: 24 марта 2026

2 серия — Город в опасности: 31 марта 2026

3 серия — Огонь и сталь: 7 апреля 2026

4 серия — Тени прошлого: 14 апреля 2026

5 серия — Кровь и справедливость: 21 апреля 2026

6 серия — Лабиринт интриг: 28 апреля 2026

7 серия — На грани: 5 мая 2026

8 серия — Рожденный заново: 12 мая 2026

Создатели шоу обещают, что второй сезон станет испытанием для героя, который должен доказать, что даже во тьме и среди коррупции можно оставаться справедливым.

