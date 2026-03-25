Шибайголова: Народжений знову 2 сезон — дата виходу серій, нові персонажі та інтриги

Історія отримала друге дихання і Шибайголова: Народжений знову подовжений на 2 сезон. Творці обіцяють новий погляд на класичного героя Marvel, Метью Мердока, який вдень працює адвокатом, а вночі стає безстрашним захисником вулиць Нью-Йорка.

Шибайголова: Народжений знову 2 сезон — про повороти сюжету та дати виходу серій читай у матеріалі.

Шибайголова: Народжений знову 2 сезон: що відомо

Другий сезон обіцяє іще глибше занурити у психологічну драму, темні інтриги та моральні дилеми, що стоять перед героєм.

Мердок продовжує існувати на хиткій межі між роллю месника та адвоката, а його внутрішні конфлікти загострюються через особистий біль та зустрічі з новими, ще потужнішими ворогами.

Повернення Джессіки Джонс додає напруження історії, а Вілсон Фіск / Кінґпін перетворюється на впливового політика, який використовує свій вплив на спецслужби, щоб контролювати Мердока.

У 2 сезоні Шибайголови з’явиться іще один персонаж: серійний вбивця Muse, який кидає виклик не лише головному герою, а й самому Нью-Йорку.

Серіал оцінюють як інтелектуальний детектив, напружений бойовий трилер у світі супергероїв.

Шибайголова: Народжений знову 2 сезон: дати виходу серій

Прем’єра серіалу відбулася 24 березня 2026. Далі серії виходитимуть раз на тиждень до 12 травня. От дати їхнього виходу:

1 серія — Повернення тіні : 24 березня 2026

: 24 березня 2026 2 серія — Місто в небезпеці : 31 березня 2026

: 31 березня 2026 3 серія — Вогонь і сталь : 7 квітня 2026

: 7 квітня 2026 4 серія — Тіні минулого : 14 квітня 2026

: 14 квітня 2026 5 серія — Кров та справедливість : 21 квітня 2026

: 21 квітня 2026 6 серія — Лабіринт інтриг : 28 квітня 2026

: 28 квітня 2026 7 серія — На межі : 5 травня 2026

: 5 травня 2026 8 серія — Народжений знову: 12 травня 2026

Творці шоу обіцяють, що 2 сезон стане випробуванням для героя, який має довести, що навіть у темряві та корупції можна залишатися справедливим.

Читай також: хронологія Marvel — в якому порядку дивитися фільми кіносвіту.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!