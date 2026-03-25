ДжоДжо 7 сезон: коли вийдуть всі серії аніме

Після років очікувань та численних чуток, фанати легендарної франшизи нарешті отримали відповідь. Станом на березень 2026 року, офіційна прем’єра аніме-адаптації сьомої частини манги Хірохіко Аракі — Неймовірні пригоди Джоджо: Перегони Сталева куля — вже відбулася.

Читай в матеріалі, коли почали виходити серії Неймовірних пригод Джоджо: Перегони Сталева куля та як довго чекати на нові.

ДжоДжо 7 сезон: графік виходу серій

Перша серія вийшла на стрімінговій платформі Netflix у четвер, 19 березня 2026 року. Ця подія стала справжньою сенсацією, адже сьома частина вважається однією з найскладніших для екранізації через велику кількість коней та масштабні перегони через усю Америку XIX століття.

Перша серія сезону, що отримала назву 1st STAGE, вийшла у форматі спецвипуску тривалістю 48 хвилин. Сюжет знайомить глядачів із головними героями: колишнім геніальним жокеєм Джонні Джостаром, який втратив здатність ходити, та загадковим неаполітанцем Джайро Цеппелі, що майстерно володіє технікою Spin.

Головний герой Джонні Джостар, який втратив можливість ходити, бере участь у трансамериканській кінній гонці Steel Ball Run з призовим фондом у 50 мільйонів доларів. Разом із загадковим Джайро Цеппелі він стикається з небезпечними суперниками, таємничими стендами та глобальною змовою.

Попри успішний старт, ситуація з виходом наступних епізодів залишається неоднозначною. Станом на сьогодні, 25 березня 2026 року, у доступі є лише перша серія.

Серед фанатської спільноти ширяться побоювання, що Netflix може знову застосувати систему батчів (випуску серій великими порціями з великими перервами), як це було з шостою частиною Stone Ocean.

Steel Ball Run вважається вершиною серії за сюжетом, персонажами та масштабністю, тому прем’єра стала справжнім святом для мільйонів фанатів по всьому світу.

