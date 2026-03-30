Дитина улюбленця 4 сезон: коли буде фінальний сезон аніме

Шанувальникам японської анімації не довелося довго чекати на новини після завершення третього сезону одного з найрезонансніших тайтлів останніх років. В березні 2026 року офіційно підтверджено: історія Акви та Рубі Хошіно в аніме Дитина улюбленця отримає своє завершення.

Одразу після трансляції фінального епізоду третьої частини, 25 березня, творці оголосили про виробництво четвертого сезону, який отримав офіційну підзаголовок Final Season. Разом із анонсом було представлено перший тизер та візуальний постер, що натякають на драматичну розв’язку сюжету.

Дитина улюбленця 4 сезон: коли чекати на продовження аніме

Попри офіційне підтвердження виробництва, точна дата прем’єри фіналу наразі залишається таємницею. Аналітики індустрії та фанати припускають, що перші серії можуть з’явитися на екранах наприкінці 2026 року або на початку 2027 року.

Стрімінгова платформа Crunchyroll уже підтвердила, що транслюватиме сезон у всьому світі одночасно з японським релізом. Що стосується тривалості, то, орієнтуючись на попередній досвід серіалу, глядачі можуть розраховувати на 11–13 епізодів, які мають повністю адаптувати заключні глави оригінальної манги Ака Акасаки та Менго Йокоярі.

Четвертий сезон аніме Дитина улюбленця обіцяє стати найбільш напруженим у серіалі, оскільки він має підвести риску під багаторічними пошуками вбивці Ай Хошіно. Аква та Рубі нарешті опиняться віч-на-віч із правдою про свого батька, Хікару Камікі, що змусить їх переосмислити власні методи боротьби та життєві цінності.

Боротьба за успіх у жорстокому світі шоубізнесу вийде на новий рівень, де особисті трагедії героїв стануть невід’ємною частиною їхнього публічного іміджу. Глядачі побачать завершення ліній Кани Аріми та Акане Курокави, чиї стосунки з Аквою відігравали ключову роль у еволюції головного героя.

Аніме Дитина улюбленця зуміло вийти за межі звичайного серіалу про айдолів, перетворившись на глибоку детективну драму та гостру сатиру на сучасну медіаіндустрію. Оголошення четвертого сезону фінальним свідчить про намір студії Doga Kobo надати історії логічне та емоційно насичене завершення, не розтягуючи сюжет штучно.

Наразі команда працює над тим, щоб перенести на екран найбільш складні арки манги, зберігаючи при цьому фірмовий візуальний стиль та музичний супровід, який став візитною карткою проєкту.

