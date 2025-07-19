Когда выйдет Высокий потенциал 2: дата премьеры и что на сегодня известно о съемках

Американский сериал Высокий потенциал (High Potential), являющийся адаптацией французского хита HPI, неожиданно для критиков вырвался в зрительские фавориты 2024 года.

Его главная героиня — Морган Хиллори, уборщица в полиции и мать троих детей. Благодаря своему гениальному уму Морган становится консультанткой в ​​отделе тяжких преступлений и быстро завоевывает симпатии коллег, пораженных ее нестандартным мышление и яркой харизмой.

Первый сезон оставил фанатов в напряжении и страстном желании как можно скорее увидеть 14 серию. Итак, когда выйдет Высокий потенциал (другое название Способная), второй сезон — рассказываем в материале.

Когда выйдет Высокий потенциал 2

Высокий потенциал, пока состоявший из тринадцати эпизодов, завершился драматическим финалом: Морган узнает, что ее бывший муж Роман, исчезнувший пятнадцать лет назад, жив.

Это открытие сулит новые интриги в следующем сезоне, съемки которого прогнозировали еще в прошлом году. Шоуранер Тодд Хартан гарантирует углубление сюжетных линий и новые сложные дела, которые испытают героиню на прочность.

Съемки второго сезона сериала Высокий потенциал стартуют в мае 2025 года, сообщила исполнительница главной роли Кейтлин Олсон. Хотя окончательная дата премьеры еще не названа.

Основные локации сериала останутся неизменными — Лос-Анджелес, Ванкувер и Британская Колумбия, где проходили съемки первого сезона.

Вероятнее всего, новые серии выйдут осенью 2025, примерно через год после дебюта первого сезона.

Высокий потенциал, второй сезон: что известно об актерах

Во втором сезоне Высокого потенциала вернется основной актерский состав: Кейтлин Олсон в роли Морган Хиллори, Даниэль Санджата как детектив Карадек, Джавиция Лесли, Дениз Акдениз, Джуди Рейес и Амири Джей. Также к актерскому составу присоединятся Гаррет Диллахант в роли лейтенанта Мэлона и Таран Киллам как Лудо Радович, бывший муж Морган и отец двух младших детей.

Второй сезон обещает еще больше неожиданностей и увлекательных сюжетных поворотов.

Интересно, что Кейтлин Олсон, известная по роли в сериале В Филадельфии всегда солнечно, сначала сомневалась, участвовать ли в проекте, но в конце концов ее понравился образ Морган — яркой, умной и эмоциональной женщины.

В интервью она поделилась, что ее героиня Морган — это сочетание юмора, эмоциональности и интеллекта, что делает ее уникальной среди других персонажей. Кейтлин также сказала, что с нетерпением ожидает возможности глубже раскрыть отношения между персонажами во втором сезоне.

Если тебе интересно услышать все из первых уст, просмотри интервью Кейтлин о высоком потенциале, в видео можно выставить украинские субтитры.

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