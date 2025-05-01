Як пенсіонеру отримати допомогу від ООН у 2025: що потрібно знати

Фото Pexels У 2025 році пенсіонери в Україні можуть отримати гуманітарну допомогу від Організації Об’єднаних Націй (ООН) та партнерських організацій. Така допомога спрямована на підтримку найвразливіших верств населення, особливо тих, хто постраждав від війни чи проживає в зонах бойових дій або був змушений виїхати. Читай, як пенсіонеру подати заявку на грошову допомогу від ООН в Україні у 2025 — в матеріалі. Як пенсіонеру отримати грошову допомогу від ООН Хто може претендувати на допомогу Люди похилого віку (60+), особливо якщо вони: живуть самі без догляду; мають інвалідність або хронічні захворювання; переміщені особи (ВПО) або мешкають у прифронтових/деокупованих районах; отримують щомісячну пенсію, яка не перевищує 3250 гривень; не отримували іншу міжнародну допомогу протягом останніх 3–6 місяців (залежно від програми). Які види допомоги надає ООН Грошова допомога (зазвичай на банківську картку або через Укрпошту); Продуктові набори або гігієнічні пакунки; Медична та психологічна підтримка; Юридичні консультації щодо прав пенсіонерів, оформлення допомоги тощо. Додаткові виплати передбачені для жителів таких областей, як: Донецька; Дніпропетровська; Запорізька; Луганська; Сумська; Харківська; Херсонська; Чернігівська; Миколаївська. З лютого по квітень 2024 року спільний проєкт з ВПП ООН було розширено на дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю з дитинства. Читати на тему Підвищена грошова допомога від ООН: хто та як може отримати 13 тис. грн Розповідаємо, хто з українців може отримати підвищену грошову допомогу від ООН. Як отримати допомогу від ООН пенсіонерам Одержувачам немає потреби подавати заяви — список формується автоматично на основі даних Пенсійного фонду України. Отримати грошову допомогу можна через банківські картки або відділення “Укрпошти”. На Урядовому порталі повідомляється, що пенсіонери, які відповідають критеріям участі в програмі, отримуватимуть грошову допомогу від Всесвітньої продовольчої програми ООН у розмірі, який компенсує різницю між їхньою фактичною пенсією та сумою 3 250 гривень. Доплата від ООН нараховується автоматично разом із щомісячною пенсією. Допомога від Всесвітньої продовольчої програми ООН пенсіонерам надаватиметься протягом шести місяців з моменту початку виплат, за умови, що одержувач продовжує відповідати критеріям участі в програмі. Цей термін може змінюватися залежно від оновлень програми, фінансування або ситуації в регіоні. Тому важливо періодично перевіряти офіційну інформацію на Урядовому порталі чи у партнерських організаціях. Ще раніше ми писали куди підуть кошти у вигляді 2 млрд доларів, які отримає Україна від ООН. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter