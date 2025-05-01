Як пенсіонеру отримати допомогу від ООН у 2025: що потрібно знати

У 2025 році пенсіонери в Україні можуть отримати гуманітарну допомогу від Організації Об’єднаних Націй (ООН) та партнерських організацій. Така допомога спрямована на підтримку найвразливіших верств населення, особливо тих, хто постраждав від війни чи проживає в зонах бойових дій або був змушений виїхати.

Читай, як пенсіонеру подати заявку на грошову допомогу від ООН в Україні у 2025 — в матеріалі.

Як пенсіонеру отримати грошову допомогу від ООН

Хто може претендувати на допомогу

Люди похилого віку (60+), особливо якщо вони:

живуть самі без догляду;

мають інвалідність або хронічні захворювання;

переміщені особи (ВПО) або мешкають у прифронтових/деокупованих районах;

отримують щомісячну пенсію, яка не перевищує 3250 гривень;

не отримували іншу міжнародну допомогу протягом останніх 3–6 місяців (залежно від програми).

Які види допомоги надає ООН

Грошова допомога (зазвичай на банківську картку або через Укрпошту);

Продуктові набори або гігієнічні пакунки;

Медична та психологічна підтримка;

Юридичні консультації щодо прав пенсіонерів, оформлення допомоги тощо.

Додаткові виплати передбачені для жителів таких областей, як:

Донецька;

Дніпропетровська;

Запорізька;

Луганська;

Сумська;

Харківська;

Херсонська;

Чернігівська;

Миколаївська.

З лютого по квітень 2024 року спільний проєкт з ВПП ООН було розширено на дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю з дитинства.

Як отримати допомогу від ООН пенсіонерам

Одержувачам немає потреби подавати заяви — список формується автоматично на основі даних Пенсійного фонду України. Отримати грошову допомогу можна через банківські картки або відділення “Укрпошти”.

На Урядовому порталі повідомляється, що пенсіонери, які відповідають критеріям участі в програмі, отримуватимуть грошову допомогу від Всесвітньої продовольчої програми ООН у розмірі, який компенсує різницю між їхньою фактичною пенсією та сумою 3 250 гривень.

Доплата від ООН нараховується автоматично разом із щомісячною пенсією.

Допомога від Всесвітньої продовольчої програми ООН пенсіонерам надаватиметься протягом шести місяців з моменту початку виплат, за умови, що одержувач продовжує відповідати критеріям участі в програмі.

Цей термін може змінюватися залежно від оновлень програми, фінансування або ситуації в регіоні. Тому важливо періодично перевіряти офіційну інформацію на Урядовому порталі чи у партнерських організаціях.

Ще раніше ми писали куди підуть кошти у вигляді 2 млрд доларів, які отримає Україна від ООН.

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