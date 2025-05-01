Как пенсионеру получить помощь от ООН в 2025 году: что нужно знать

В 2025 году пенсионеры могут получить гуманитарную помощь от Организации Объединенных Наций (ООН) и партнерских организаций. Такая помощь направлена ​​на поддержку самых уязвимых слоев населения, особенно пострадавших от войны или проживающих в зонах боевых действий или те, кто был вынужден выехать.

Читай, как пенсионеру подать заявку на денежную помощь от ООН в Украине в 2025 году — в материале.

Как пенсионеру получить денежную помощь от ООН

Кто может претендовать на помощь

Пожилые люди (60+), особенно если они:

живут сами без присмотра;

имеют инвалидность или хронические болезни;

перемещенные лица (ВПЛ) или проживают в прифронтовых/деоккупированных районах;

получают ежемесячную пенсию, не превышающую 3250 гривен;

не получали другую международную помощь за последние 3–6 месяцев (в зависимости от программы).

Какие виды помощи оказывает ООН

Денежная помощь (обычно на банковскую карту или через Укрпочту);

Продуктовые наборы или гигиенические пакеты;

Медицинская и психологическая поддержка;

Юридические консультации по правам пенсионеров, оформлению помощи и т.д.

Дополнительные выплаты предусмотрены для жителей таких областей, как:

Донецкая;

Днепропетровская;

Запорожская;

Луганская;

Сумская;

Харьковская;

Херсонская;

Черниговская;

Николаевская.

С февраля по апрель 2024 г. список тех, кому может быть предоставлена помощь в рамках совместного проекта с ВПП ООН был расширен. Теперь помощь могут получать дети с инвалидностью и взрослые, которые имеют статус инвалидности с детства.

Как получить помощь от ООН пенсионерам

Получателям нет необходимости подавать заявления — список формируется автоматически на основе данных Пенсионного фонда Украины. Получить денежную помощь можно через банковские карты или отделения Укрпочты.

На Правительственном портале сообщается, что пенсионеры, которые соответствуют критериям участия в программы, будут получать денежную помощь от Всемирной продовольственной программы ООН. Ее размер компенсирует разницу между их фактической пенсией и суммой в 3 250 гривен.

Доплата от ООН начисляется автоматически вместе с ежемесячной пенсией.

Помощь Всемирной продовольственной программы ООН пенсионерам будет предоставляться в течение шести месяцев с момента начала выплат, при условии, что получатель продолжает отвечать критериям участия в программе.

Этот термин может изменяться в зависимости от обновлений программы, финансирования или ситуации в регионе. Поэтому важно периодически проверять официальную информацию на правительственном портале или в партнерских организациях.

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