Как пенсионеру получить помощь от ООН в 2025 году: что нужно знать

Фото Pexels В 2025 году пенсионеры могут получить гуманитарную помощь от Организации Объединенных Наций (ООН) и партнерских организаций. Такая помощь направлена на поддержку самых уязвимых слоев населения, особенно пострадавших от войны или проживающих в зонах боевых действий или те, кто был вынужден выехать. Читай, как пенсионеру подать заявку на денежную помощь от ООН в Украине в 2025 году — в материале. Как пенсионеру получить денежную помощь от ООН Кто может претендовать на помощь Пожилые люди (60+), особенно если они: живут сами без присмотра; имеют инвалидность или хронические болезни; перемещенные лица (ВПЛ) или проживают в прифронтовых/деоккупированных районах; получают ежемесячную пенсию, не превышающую 3250 гривен; не получали другую международную помощь за последние 3–6 месяцев (в зависимости от программы). Какие виды помощи оказывает ООН Денежная помощь (обычно на банковскую карту или через Укрпочту); Продуктовые наборы или гигиенические пакеты; Медицинская и психологическая поддержка; Юридические консультации по правам пенсионеров, оформлению помощи и т.д. Дополнительные выплаты предусмотрены для жителей таких областей, как: Донецкая; Днепропетровская; Запорожская; Луганская; Сумская; Харьковская; Херсонская; Черниговская; Николаевская. С февраля по апрель 2024 г. список тех, кому может быть предоставлена помощь в рамках совместного проекта с ВПП ООН был расширен. Теперь помощь могут получать дети с инвалидностью и взрослые, которые имеют статус инвалидности с детства. Читать по теме Повышенная денежная помощь от ООН: кто и как может получить 13 тыс. грн Рассказываем, кто из украинцев может получить повышенную денежную помощь от ООН. Как получить помощь от ООН пенсионерам Получателям нет необходимости подавать заявления — список формируется автоматически на основе данных Пенсионного фонда Украины. Получить денежную помощь можно через банковские карты или отделения Укрпочты. На Правительственном портале сообщается, что пенсионеры, которые соответствуют критериям участия в программы, будут получать денежную помощь от Всемирной продовольственной программы ООН. Ее размер компенсирует разницу между их фактической пенсией и суммой в 3 250 гривен. Доплата от ООН начисляется автоматически вместе с ежемесячной пенсией. Помощь Всемирной продовольственной программы ООН пенсионерам будет предоставляться в течение шести месяцев с момента начала выплат, при условии, что получатель продолжает отвечать критериям участия в программе. Этот термин может изменяться в зависимости от обновлений программы, финансирования или ситуации в регионе. Поэтому важно периодически проверять официальную информацию на правительственном портале или в партнерских организациях. Еще раньше мы писали, куда пойдут средства в размере 2 млрд долларов, которые получит Украина от ООН.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter