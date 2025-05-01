Как пенсионеру получить помощь от ООН в 2025 году: что нужно знать

Леся Манзюк, редактор сайта 01 мая 2025, 10:00
Как получить помощь от ООН пенсионеру
Фото Pexels
1 мая выходной или нет
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1 мая в 2025 году в Украине выходной или нет — разъясняем, что говорит закон

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