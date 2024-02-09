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Розширення грошової допомоги від Всесвітньої продовольчої програми ООН: хто та як зможе отримати виплати

Богдана Макалюк, журналістка сайту 09 Лютого 2024, 15:00
Грошова допомога українцям від ВПП ООН: хто зможе отримати виплати
Фото: Pexels

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