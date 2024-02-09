Розширення грошової допомоги від Всесвітньої продовольчої програми ООН: хто та як зможе отримати виплати

Багато різних благодійних організацій допомагають українцям. Вони передають як гуманітарну допомогу та продуктові набори, так і грошові виплати. Всесвітня продовольча програма ООН розширює програму додаткових грошових виплат, повідомили на сайті ООН.

Читай, хто зможе отримувати грошову допомогу від ВПП ООН та скільки часу триватимуть виплати.

Розширення грошової допомоги від ВПП ООН

Грошову допомогу від ВПП ООН отримають ще понад 310 000 людей з інвалідністю у всій країні. Програма має доповнити державну соціальну допомогу, яку виплачують найбільш уразливим верствам населення під час війни.

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Хто зможе отримати виплати від ВПП ООН

Щонайменше протягом трьох місяців виплати отримуватимуть діти з інвалідністю, а також люди з інвалідністю протягом усього життя. На виплати допомоги Всесвітня продовольча програма виділить 800 млн грн. Отримати грошові виплати зможуть ті люди з вищеперелічених категорій, хто:

не отримують допомогу від інших міжнародних організацій;

не отримують виплати як внутрішньо переміщена особа (за винятком тих, хто мешкає на територіях активних або можливих бойових дій, які визначені Міністерством реінтеграції );

отримують менш ніж 3250 грн соціальних виплат від держави.

Виплата від ВПП — це різниця між 3250 грн (до грудня 2023 — 3000 грн) і сумою соціальної допомоги, яку людина вже отримує від держави. Цей платіж не може становити менше за 100 грн.

Допомогу особам, які підпадають під критерії програми, нараховуватимуть безпосередньо на банківські рахунки. Також можливе доставлення Укрпоштою, якщо у людини немає банківського рахунка чи вона вже отримує соціальну виплату через пошту.

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На сайті ООН вказано, що реєструватися у ВПП чи Міністерстві соціальної політики не потрібно. Список осіб, які мають право на отримання грошової допомоги, формується ДП Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України за запитом Міністерства соціальної політики України на основі даних, доступних у реєстрах згідно з постановою Кабінету Міністрів 110.

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович говорить, що синергія дій уряду, Мінсоцполітики та міжнародних партнерів дає можливість забезпечити додатковою фінансовою підтримкою тих українців, які її найбільше потребують.

Цю програму грошової допомоги фінансують Німеччина, Європейський Союз, Швеція, також є додаткові внески інших донорів.

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