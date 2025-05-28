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Мы лучшие в дальнобойном оружии: Зеленский о меморандуме, санкциях против РФ и реальной позиции Трампа

Виктория Мельник, журналист сайта 28 мая 2025, 10:05
зеленский
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