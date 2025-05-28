Мы лучшие в дальнобойном оружии: Зеленский о меморандуме, санкциях против РФ и реальной позиции Трампа

На фоне последних новостей с фронта и заявлений западных партнеров украинцы все больше понимают, что условия завершения войны зависят от нас и оккупантов. Президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами 27 мая 2025 заявил, что сейчас Украина ждет документ, который Россия при встрече в Стамбуле назвала меморандумом.

Этот документ должен описать следующие шаги, способна ли Россия поддержать прекращение огня и встречу на уровне лидеров государств.

О чем еще рассказал Зеленский на встрече с журналистами, читай дальше в материале.

Наступление россиян в Донецкой и Сумской областях

По словам Зеленского, россияне постоянно возобновляют попытки прорыва, но масштабной операции им совершить не удалось. Сейчас россияне накопили более 50 тыс. войск на территории Сумской области. В то же время у ВСУ есть достижения в Донецкой области.

— За последние двое суток мы их оттолкнули на четыре километра в Константиновке. То есть они не могут полностью забрать все свои войска с Покровского направления.

Есть, безусловно, диверсионные операции россиян Сумской области и есть наши ответы. Они будут делать все, чтобы пересечь административную границу Днепровской области. Они этого хотят. Пока им это не удается.

Луганская, Донецкая область остаются именно теми стратегическими целями, которые поставлены в них еще с 2014 года, — подчеркнул президент.

Он также добавил, что ВСУ пока все еще находятся в Курской области, зайдя с другого направления. И, по словам Зеленского, войска будут находиться там, пока россияне не захотят закончить войну или хотя бы пойти на первый шаг к этому и прекрати огонь.

В целом РФ декларирует те же цели, и некоторые из них совершенно невероятны.

— Есть у них некоторые фантасты, которые продолжают говорить о Херсонской наступательной операции через реку. Но понятно, что именно те говорят — не уверен, что в трезвом состоянии — россияне, которым все равно, сколько там людей погибнет. Форсировать реку в Херсонской области сегодня абсолютно невозможно, — отметил Зеленский.

Санкции США и Европы против России

По словам Владимира Зеленского, сейчас США не вводит сильных санкций, потому что ждет желания Путина пойти на мир. Но Украина видит в этом опасность, потому что Кремль может, наоборот, ощущать подъем духа благодаря ослаблению риторики.

— Безусловно, мы понимаем анализ уже многих исследований. Июнь 2026 — мы все надеемся, что войны уже не будет. Очень. Но при этом понимаем, что экономическое чувство от санкций у россиян будет. И считаем, что именно с того момента, где-то с лета 2026, их экономика будет это чувствовать сильно.

Мы считаем, что самый главный вызов — это нарастающий ВПК. Но он не сможет расти в следующем году, будет уменьшаться, постоянно, — отметил президент Украины.

Он также вспомнил о встрече с Трампом в Ватикане. Разговаривали о санкционных шагах, если Россия не останавливается. В частности, энергетика и банковская система.

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Важные заявления Зеленского

— Россияне готовятся к производству 300-350 дронов в сутки. Они получили задание иметь 500 в сутки. Я не считаю, что у них это есть. Поэтому я не воспринимаю цифру в 1000, хотя мы должны понимать, что можно несколько дней накапливать, и потом будут и такие сутки. Нельзя сказать, что такого не будет.

Украина будет вести переговоры с Германией по финансированию производства дронов-перехватчиков для борьбы с российскими атаками.

— У нас есть наработка в ракетной программе. Это большая сложная история под названием Украинская баллистика. Мы работаем над увеличением двустороннего финансирования. Мы хотим гарантии финансирования и безопасности для некоторых линий наших уникальных производств. И для этого будем делать шаги по открытию этих производств за границей. Эти линии производств будут появляться уже в этом году.

У Украины лучшая наработка в дальнобойных дронах: — Например, они до сих пор передают “что-то было поражено” у них — военный завод или склад — Нептунами. Хотя там давно уже не Нептун.

— Сказать, что россияне проигрывают на поле боя войну дронов — это неправда. Я подчеркну, потому что, как я вам сказал, есть ответные вызовы. И Китай, и Мавики, и оптоволокно.

Реакция Китая на участие китайцев в войне против Украины: Китай дает сигналы, что на государственном уровне это не поддерживается. Какова судьба пленных китайцев? Нормальная судьба у них. Мы же сказали, на кого мы меняем — на украинских военных. Предложения с той стороны после наших сигналов пока не было. Корейцы тоже пока у нас.

— Я бы хотел, чтобы мы получили $30 млрд, чтобы запустить только украинское производство. Мы недозагружены примерно на эту сумму денег.

— Я думаю, что сегодня, в любом случае, даже если в СМИ вы видите много разных сигналов из США, — большинство американцев на нашей стороне, поэтому Америка будет поддерживать нас, в любом случае.

Ранее Трамп подверг критике Путина за массированные атаки на Украину. О контексте — читай в материале по ссылке.

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