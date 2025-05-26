Война в Украине

Он сошел с ума! Трамп подверг резкой критике Путина за обстрел Киева и других городов

Виктория Мельник, журналист сайта 26 мая 2025, 09:30
трамп о путине
Фото Getty Images, Pexels
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