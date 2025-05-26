Он сошел с ума! Трамп подверг резкой критике Путина за обстрел Киева и других городов

Президент США Дональд Трамп точно запомнится украинцам и миру как политик и руководитель самой мощной страны мира, не желающий склонять агрессора к прекращению войны и не выступающий за справедливое наказание Путина за войну в Украине.

Пока его риторика свидетельствует именно об этом. Вместе с тем, после самого большого с момента полномасштабной войны обстрела Киева, Трамп заговорил, что он недоволен поступками Путина.

Что сказал Трамп о Путине, рассказываем дальше в материале.

Трамп о Путине: что сказал

Возвращаясь в Вашингтон из штата Нью-Джерси, на взлетной полосе в Морристауне Трамп ответил на вопросы журналистов Reuters.

В частности, он высказался по поводу крупнейшей со времени начала великой войны атаки на Украину и ее столицу Киев, которая состоялась в ночь на воскресенье, 25 мая. Тогда Россия запустила против Украины более 300 воздушных целей, в результате обстрела погибли 12 человек и еще десятки получили ранения.

— Я не доволен тем, что делает Путин. Он убивает много людей, и я не знаю, что, черт возьми, произошло с Путиным. Я знаю его много времени, мы ладили… Но он отправляет ракеты на города и убивает людей, и мне это не нравится.

Во время переговоров он кидает ракеты на Киев и другие города. Я очень удивлен. Мы посмотрим, что можем с этим поделать.

Что-то произошло с этим парнем (Путиным — ред.), и мне это не нравится, — добавил Трамп.

Затем Трамп опубликовал сообщение в своей социальной сети Truth Social, где написал, что Путин хочет захватить всю Украину.

— У меня всегда были очень хорошие отношения с Владимиром Путиным, но с ним что-то произошло. Он совершенно сошел с ума! Он без надобности убивает многих людей, и я говорю не только о солдатах. Ракеты и дроны запускаются по городам в Украине без причины. Я всегда говорил, что он хочет всю Украину, а не только ее часть, и, возможно, я был прав — но если это так, это приведет к падению России.

Также президент Зеленский не оказывает своей стране услуги, говоря так, как он говорит. Каждое его слово создает проблемы, мне это не нравится, и лучше бы это прекратилось, — написал Трамп.

Ранее на массированный обстрел отреагировал спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог. В своем Х он опубликовал фото Киева в огне в ночь на 25 мая.

Это Киев. Убийство женщин и детей ночью в их домах является явным нарушением Женевских мирных протоколов 1977 года, разработанных для защиты невиновных. Эти нападки позорны. Остановите убийство. Прекратите огонь сейчас, — написал он.

Под давлением Трампа сейчас оказались и американские институты. Недавно он внес коррективы в работу и обучение Гарварда: читай, что об этом известно.

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