Образование

Гарвард без иностранцев: Трамп запретил набор студентов из-за границы

Анастасия Жиденко, редактор сайта 23 мая 2025, 14:15
Гарвард
Фото Getty Images
Карта воздушных тревог онлайн
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