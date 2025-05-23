Гарвард без иностранцев: Трамп запретил набор студентов из-за границы

Осенью 2024 года более 6 700 студентов из 140 стран прибыли в легендарный кампус Гарвардского университета. Однако уже весной 2025-го один из самых престижных вузов мира оказался в эпицентре политического скандала!

Администрация президента Дональда Трампа отняла у Гарварда право обучать иностранных студентов. Об этом сообщило издание Reuters. Детальнее об этом читай в нашем материале!

Почему Трамп лишил Гарварда права принимать иностранцев

В четверг Министерство внутренней безопасности США объявило об отзыве права Гарварда засчитывать иностранных студентов. Согласно заявлению, подписанному министром внутренней безопасности Кристи Ноэм, университет обвинен в поощрении насилия, антисемитизма и координации с Коммунистической партией Китая.

— Это привилегия, а не право для университетов зачислять иностранных студентов и извлекать выгоду от их высшей оплаты за обучение, чтобы помочь пополнить свои многомиллиардные фонды, — говорится в заявлении.

Позиция Гарварда

Университет ответил на обвинения.

Эти действия угрожают нашей стране и студентам из разных уголков мира, а также подрывают академическую и исследовательскую миссию Гарварда.

Учреждение также назвало требование администрации (передать в течение 72 часов подробную информацию об иностранных студентах, включая видео и аудио протесты за последние пять лет) незаконным и нарушающим право на конфиденциальность и свободу выражения.

Этот шаг стал очередным актом давления на Гарвард. Трамп неоднократно критиковал за его левый уклон, наем демократических лидеров и отказ сотрудничать с администрацией. Накануне президент США уже заморозил более 3 миллиардов долларов в федеральных грантах, заставив Гарвард подать иск.

В период 2024-2025 годов в Гарварде обучалось почти 6800 иностранцев — это 27% студенческого состава. Больше всего из Китая, Канады и Индии. Теперь эти студенты должны либо перевестись в другие учреждения, либо потерять легальный статус в США.

Никто из них не сделал ничего плохого. Они просто стали жертвами решения Трампа, — отметил Аарон Райхлин-Мелник из Американского иммиграционного совета.

К тому же среди тех, кто рискует потерять возможность учиться в Гарварде из-за решения администрации Трампа, — около двадцати студентов из Украины. По словам самих студентов, требования Департамента внутренней безопасности они узнали из медиа, тогда как от администрации университета официальных комментариев или разъяснений пока не поступало.

Демократы в Конгрессе осудили действия как политическую расправу, а конгрессмен Джейми Раскин назвал это недопустимым нападением на независимость и академическую свободу Гарварда.

Университет же заявил, что полностью отдан обучению иностранных студентов и будет отстаивать свои права в суде.

Судебный иск Гарварда рассматривается, а параллельное решение федерального судьи о том, что студенческий статус не может быть отменен без соблюдения надлежащих процедур, дает университету надежду на справедливость.

Ранее мы рассказывали о том, что Трамп приостановил финансирование Голоса Америки.

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