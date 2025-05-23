Для тебе Освіта

Гарвард без іноземців: Трамп заборонив набір студентів з-за кордону

Анастасія Жиденко, редакторка сайту 23 Травня 2025, 14:15 3 хв.
Гарвард
Фото Getty Images

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