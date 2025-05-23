Гарвард без іноземців: Трамп заборонив набір студентів з-за кордону

Восени 2024 року понад 6 700 студентів зі 140 країн прибули до легендарного кампусу Гарвардського університету. Проте вже навесні 2025-го один із найпрестижніших вишів світу опинився в епіцентрі політичного скандалу.

Адміністрація президента Дональда Трампа забрала у Гарварда право навчати іноземних студентів. Про це повідомило видання Reuters. Детальніше про це читай у нашому матеріалі.

Чому Трамп позбавив Гарвард права приймати іноземців

У четвер Міністерство внутрішньої безпеки США оголосило про відкликання права Гарварду зараховувати іноземних студентів.

Згідно з заявою, підписаною міністеркою внутрішньої безпеки Крісті Ноем, університет звинувачено у заохоченні насильства, антисемітизму та координації з Комуністичною партією Китаю.

— Це привілей, а не право для університетів зараховувати іноземних студентів і отримувати вигоду від їхньої вищої оплати за навчання, щоб допомогти поповнити свої багатомільярдні фонди, — йдеться у заяві.

Позиція Гарварду

Університет надав відповіді на звинувачення.

Ці дії загрожують нашій країні та студентам з різних куточків світу, а також підривають академічну і дослідницьку місію Гарварду.

Заклад також назвав вимогу адміністрації — передати протягом 72 годин детальну інформацію про іноземних студентів, включно з відео та аудіо протестів за останні п’ять років — незаконною і такою, що порушує право на приватність та свободу вираження.

Цей крок став черговим актом тиску на Гарвард, який Трамп неодноразово критикував за його лівий ухил, наймання демократичних лідерів і відмову співпрацювати з адміністрацією. Напередодні президент США вже заморозив понад 3 мільярди доларів у федеральних грантах, змусивши Гарвард подати позов.

У період 2024-2025 років у Гарварді навчалися майже 6800 іноземців — це 27% студентського складу. Найбільше — з Китаю, Канади та Індії. Тепер ці студенти мусять або перевестись в інші заклади, або втратити легальний статус у США.

Ніхто з них не зробив нічого поганого. Вони просто стали жертвами рішення Трампа, — зазначив Аарон Райхлін-Мелнік з Американської імміграційної ради.

До того ж серед тих, хто ризикує втратити можливість навчатися в Гарварді через рішення адміністрації Трампа, — близько двадцяти студентів з України. За словами самих студентів, про вимоги Департаменту внутрішньої безпеки вони дізналися з медіа, тоді як від адміністрації університету офіційних коментарів чи роз’яснень поки що не надходило.

Демократи в Конгресі засудили такі дії як політичну розправу, а конгресмен Джеймі Раскін назвав це неприпустимим нападом на незалежність і академічну свободу Гарварду.

Університет своєю чергою заявив, що повністю відданий навчанню іноземних студентів і буде відстоювати свої права в суді.

Судовий позов Гарварду наразі розглядається, а паралельне рішення федерального судді про те, що студентський статус не може бути скасований без дотримання належних процедур, дає університету надію на справедливість.

Раніше ми розповідали про те, що Трамп зупинив фінансування Голосу Америки.

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