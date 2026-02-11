СБУ разоблачила коррупционную схему в военном госпитале: чиновник заработал 2,6 млн на ухилянтах

В Киеве правоохранители ликвидировали коррупционную схему, которая действовала в стенах Главного военного клинического госпиталя ВСУ. Высокопоставленный чиновник учреждения наладил бизнес на фиктивных солдатах, помогая призывникам избегать мобилизации. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как работал механизм брони для знакомых

По версии следствия, задержанный чиновник, отвечавший за охрану и оборону объектов госпиталя, превратил свое подразделение в убежище для уклонистов. Он оформлял в штат своих знакомых призывного возраста. Формально они считались военнослужащими, но фактически на территории заведения даже не появлялись.

Такая служба давала возможность мужчинам получить легальный статус военного и иммунитет от реальной мобилизации, оставаясь при этом дома.

Миллионные прибыли на карточках подчиненных

Финансовая сторона дела оказалась не менее изобретательной. Все зарплатные карточки мертвых душ находились непосредственно у фигуранта. Он лично снимал начисленные государством средства и присваивал их.

Задокументировано, что с мая 2022 года злоумышленник успел заработать таким образом более 2,6 миллиона гривен.

В ходе проведения обысков правоохранители изъяли наличные и документацию, которая полностью подтверждает преступную деятельность чиновника.

Наказание: от тюремных сроков до конфискации

На данный момент ситуация с фигурантами выглядит следующим образом:

Организатор схемы: находится под стражей. Ему объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение имущества в особо крупных размерах). Чиновнику грозит до 12 лет лишения свободы с полной конфискацией имущества;

Клиенты: двое фиктивных военных также получили подозрения. Их обвиняют в уклонении от службы в условиях военного положения (ст. 409 УК Украины). Им грозит до 10 лет за решеткой.

Следственные действия продолжаются, устанавливается полный круг лиц, которые могли быть причастны к этой схеме или воспользовались ее услугами.

