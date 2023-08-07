Щоб на митниці не забрали. Що можна перевозити через кордон — детальні списки дозволеного і забороненого

Українці зараз подорожують залізницею чи автобусами, власним авто через кордони Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови. Хтось їде провідувати рідних, хтось на лікування, а хтось перебрався за кордон та їздить у справах в Україну.

Важливим питанням є митний контроль, адже багато речей перевозити заборонено, на щось потрібні документи, а на якісь речі є обмеження. У нашому матеріалі ми детально розповімо, що можна перевозити через кордон — кількість їжі, ліків, грошей та особистих речей.

Що можна перевозити через кордон: кількість їжі, ліків, грошей

Найчастіше українці перетинають кордон із Польщею, тому з неї розпочнемо. Заборонено завозити у Польщу м’ясну та молочну продукцію, сало, консерви, а також зброю, хімічні та токсичні продукти, порнографічні матеріали.

Зараз також дивляться

Особисті речі, сума яких не перевищує €300 на дорослого та €150 на дитину, можна провозити без обмежень. Готівка — до $10 тис.

Кількість продуктів, яку можна везти в Польщу:

Цигарки та стіки — дві пачки, електронні цигарки — 2 шт., сигари — 10 шт., тютюн — 50 г, рідини для електронних сигарет — до 10 мл.

Алкоголь — 5 л пива, 1 л міцних напоїв (понад 22% спирту), слабоалкогольні вироби (до 22% спирту) — 2 л.

Овочі, фрукти — 5 кг.

Мед — 2 кг.

Кава — 0,5 кг.

Медикаменти — на седативні препарати та сильні ліки потрібен рецепт.

Техніка — по одиниці (телефон, ноутбук тощо).

Дитяче харчування — до 2 кг.

Морепродукти та риба — до 5 кг.

Канапки та інші продукти для споживання в дорозі — без обмежень.

Торти, випічка, цукерки — до 2 кг.

Харчування для собак та котів (якщо ти перетинаєш кордон з ними) — до 2 кг.

Зазначимо, у Польщі проводять ретельний кількаетапний контроль — рентгенна установка, а також собаки, що нюхають речі. Прикордонники можуть перевірити твої валізи та вилучити те, що не підлягає ввезенню.

Якщо провозити більше, ніж дозволено, тебе можуть оштрафувати. Штрафи починаються від €50.

Що можна перевозити через кордон зі Словаччиною

Заборонені до ввезення у Словаччину такі продукти: м’ясні та молочні продукти, сало, шоколад та цукерки, консерви та ковбаси, насіння, рослини, фрукти, лотерейні білети, а також зброю, хімічні та токсичні продукти, порнографічні матеріали.

Можна ввозити у Словаччину такі продукти:

Кава — 0,5 кг.

Чай — до 100 г.

Дитяче харчування — до 2 кг.

Алкоголь — 5 л пива, 2 л міцних напоїв (понад 22% спирту), слабоалкогольні вироби (до 22% спирту) — 2 л.

Цигарки та стіки — дві пачки, електронні цигарки — 2 шт., сигари — 10 шт., тютюн — 50 г, рідини для електронних сигарет — до 10 мл.

Продукти з довгим терміном зберігання для особистого споживання.

На ліки та побутову техніку діють ті самі правила, що і з Польщею.

Правила вилучень однакові з Польщею — прикордонники можуть накладати штрафи, вилучати заборонене до перевезення та оглядати особисті речі.

Що можна везти через кордон з Угорщиною

Заборонено до ввезення: м’ясні та молочні продукти, сало, консерви та ковбаси, насіння, рослини, а також зброю, хімічні та токсичні продукти, порнографічні матеріали.

Перевозити через кордон з Угорщиною можна:

Алкоголь — 5 л пива, 1 л міцних напоїв (понад 22% спирту), слабоалкогольні вироби (до 22% спирту) — 2 л.

Цигарки та стіки — дві пачки, електронні цигарки — 2 шт., сигари — 10 шт., тютюн — 50 г, рідини для електронних сигарет — до 10 мл.

Кава — 0,5 кг.

Чай — до 100 г.

Дитяче харчування — до 5 кг.

Крупи — до 5 кг.

Продукти для власного споживання з довгим терміном зберігання — до €300.

На ліки та побутову техніку діють ті самі правила, що і з Польщею.

Що можна перевозити через кордон з Румунією

Заборонено до ввезення: м’ясні та молочні продукти, сало, консерви та ковбаси, насіння, рослини, саджанці, хвойна кора та бамбук, а також зброю, хімічні та токсичні продукти, порнографічні матеріали.

Завозити в Румунію можна такі речі і продукти:

Продукти для власного споживання з довгим терміном зберігання.

Алкоголь — 5 л пива, 1 л міцних напоїв (понад 22% спирту), слабоалкогольні вироби (до 22% спирту) — 2 л.

Цигарки та стіки — дві пачки, електронні цигарки — 2 шт., сигари — 10 шт., тютюн — 50 г, рідини для електронних сигарет — до 10 мл.

Кава — 0,5 кг.

Чай — до 100 г.

Дитяче харчування — до 2 кг.

Мед — 2 кг.

Медикаменти — на седативні препарати та сильні ліки потрібен рецепт.

Техніка — по одиниці (телефон, ноутбук тощо).

Митні правила перевезень з Молдовою

Заборонено до ввезення: м’ясні та молочні продукти, сало, консерви та ковбаси, насіння, рослини, саджанці, а також зброю, хімічні та токсичні продукти, порнографічні матеріали.

Можна завозити на територію Молдови:

Речі особистого користування.

Продукти для власного споживання з довгим терміном зберігання.

Цигарки та стіки — блок (10 пачок), електронні цигарки — 2 шт., сигари — 10 шт., тютюн — 50 г, рідини для електронних сигарет — до 10 мл.

Алкоголь — 5 л пива, 1 л міцних напоїв (понад 22% спирту), слабоалкогольні вироби (до 22% спирту) — 2 л.

Шкіряні вироби — три одиниці на особу, хутряні вироби — одиниця на особу.

Ювелірні вироби — до 5 одиниць на особу.

Особисте майно вартістю до €300.

Медикаменти — на седативні препарати та сильні ліки потрібен рецепт.

Техніка — по одиниці (телефон, ноутбук тощо).

Раніше ми розповідали, для чого і як оформити страхування перед подорожжю за кордон.

А щоб дізнаватися про найважливіше та найцікавіше, підписуйся на Telegram та Instagram Вікон.