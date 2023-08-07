Щоб на митниці не забрали. Що можна перевозити через кордон — детальні списки дозволеного і забороненого

Українці зараз подорожують залізницею чи автобусами, власним авто через кордони Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови. Хтось їде провідувати рідних, хтось на лікування, а хтось перебрався за кордон та їздить у справах в Україну.
Важливим питанням є митний контроль, адже багато речей перевозити заборонено, на щось потрібні документи, а на якісь речі є обмеження. У нашому матеріалі ми детально розповімо, що можна перевозити через кордон — кількість їжі, ліків, грошей та особистих речей.
Найчастіше українці перетинають кордон із Польщею, тому з неї розпочнемо. Заборонено завозити у Польщу м’ясну та молочну продукцію, сало, консерви, а також зброю, хімічні та токсичні продукти, порнографічні матеріали.
Особисті речі, сума яких не перевищує €300 на дорослого та €150 на дитину, можна провозити без обмежень. Готівка — до $10 тис.
Кількість продуктів, яку можна везти в Польщу:
Зазначимо, у Польщі проводять ретельний кількаетапний контроль — рентгенна установка, а також собаки, що нюхають речі. Прикордонники можуть перевірити твої валізи та вилучити те, що не підлягає ввезенню.
Якщо провозити більше, ніж дозволено, тебе можуть оштрафувати. Штрафи починаються від €50.
Фото: Pexels
Заборонені до ввезення у Словаччину такі продукти: м’ясні та молочні продукти, сало, шоколад та цукерки, консерви та ковбаси, насіння, рослини, фрукти, лотерейні білети, а також зброю, хімічні та токсичні продукти, порнографічні матеріали.
Можна ввозити у Словаччину такі продукти:
На ліки та побутову техніку діють ті самі правила, що і з Польщею.
Правила вилучень однакові з Польщею — прикордонники можуть накладати штрафи, вилучати заборонене до перевезення та оглядати особисті речі.
Заборонено до ввезення: м’ясні та молочні продукти, сало, консерви та ковбаси, насіння, рослини, а також зброю, хімічні та токсичні продукти, порнографічні матеріали.
Перевозити через кордон з Угорщиною можна:
Заборонено до ввезення: м’ясні та молочні продукти, сало, консерви та ковбаси, насіння, рослини, саджанці, хвойна кора та бамбук, а також зброю, хімічні та токсичні продукти, порнографічні матеріали.
Завозити в Румунію можна такі речі і продукти:
Заборонено до ввезення: м’ясні та молочні продукти, сало, консерви та ковбаси, насіння, рослини, саджанці, а також зброю, хімічні та токсичні продукти, порнографічні матеріали.
Можна завозити на територію Молдови:
Раніше ми розповідали, для чого і як оформити страхування перед подорожжю за кордон.
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