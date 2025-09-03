Как сделать скан-копию на телефоне: инструкция для разных гаджетов

Время от времени нам нужно получить скан-копию документов. Но не у всех есть сканер. В современном мире можно сканировать документы с помощью телефона.

Читай, как сделать скан-копию на телефоне, здесь найдешь инструкцию для iPhone и Android.

Как отсканировать документы на телефоне

Прежде всего, хочется напомнить, что есть много приложений для сканирования документов в PlayMarket и AppStore. Но на каждом телефоне можно совершить эти действия без лишних приложений. Мы расскажем, как это сделать.

Как отсканировать документы на Android

В новых моделях Android можно сканировать документ прямо через камеру. Открой камеру, наведи на документ и подожди, когда появится надпись Отсканировать документ. Нажми на нее и выбери пределы, которые нужно отсканировать. Далее сохрани скан-копию или поделись ею.

Как отсканировать документы на iPhone: способ через Заметки

Чтобы отсканировать документ в приложении Заметки

Открыть приложение Заметки и выбрать заметку или создать новую. Коснутся кнопки Вложения, затем выбрать Сканировать документы. Разместить документ перед камерой. Если автоматически включен режим, документ отсканируется автоматически. Чтобы сделать снимок вручную, сфотографируй и перетащи углы, чтобы настроить область сканирования; Нажми Оставить сканирование. Затем сохрани скан или добавь другие отсканированные страницы в документ.

Как отсканировать документы на iPhone: способ через Файлы

Чтобы отсканировать документ этим способом, нужно в программе Файлы нажать кнопку Еще, а затем Сканировать документы.

В автоматическом режиме документ сканируется самостоятельно. Чтобы сделать снимок вручную, сфотографируй его, выбери область сканирования и сохрани документ.

Как отсканировать документ с помощью приложения Камера Google на всех устройствах

Google Камера поддерживается и на iPhone, и Android. Принцип действия такой же, как с обычной камерой, следует:

открыть Google Камера на телефоне;

навести камеру устройства на документ, подождать, пока появится запрос Сканировать документ;

выбрать эту опцию, следовать инструкциям на экране;

сохранить копию или поделиться.

