Допомога на проживання для ВПО: уряд змінив правила виплат у 2026 році

Українці, які змушені були покинути свої домівки через війну, отримали важливі новини від Кабінету Міністрів. Прем’єр-міністрка України Юлія Свириденко та Міністерство соціальної політики повідомили про черговий етап реформування системи виплат. Головна мета змін — підтримати найбільш вразливі групи населення та забезпечити стабільність для родин із дітьми у наступному році.

Програма допомоги на проживання для ВПО: виплати продовжено на пів року

Однією з ключових новацій стало збільшення тривалості державної підтримки. Уряд вирішив подовжити максимальну кількість шестимісячних періодів, протягом яких можна отримувати кошти, з чотирьох до п’яти.

Це фактично означає, що найбільш незахищені категорії переселенців зможуть розраховувати на гроші від держави ще на шість місяців довше. Така фінансова подушка є критично важливою в умовах тривалого воєнного стану, коли процес інтеграції на новому місці часто затягується.

Особливу увагу влада приділила дітям. Відтепер нарахування виплат для маленьких переселенців здійснюватиметься незалежно від загального доходу родини. Ця норма почне діяти з 1 лютого 2026 року. Проте батькам варто поспішити: щоб отримати кошти вчасно, заяву необхідно подати до 1 травня 2026 року.

Паралельно з цим оновлюється механізм підтримки непрацездатних осіб. Йдеться про тих переселенців, яким раніше відмовили у виплатах через перевищення граничного доходу. Оскільки в Україні зріс прожитковий мінімум, ці люди отримали право на перегляд своїх справ.

Якщо такий переселенець звернеться до відповідних органів до початку травня 2026 року, виплати йому нарахують заднім числом — з 1 січня. Якщо ж подати документи пізніше, гроші нараховуватимуться лише з місяця звернення.

Допомога на проживання для ВПО зміни: як оформити та скільки платять

Суми допомоги залишаються незмінними: 2000 гривень на дорослу особу та 3000 гривень на дитину або людину з інвалідністю. Міністерство громад та розвитку територій нагадує, що подати заявку можна кількома зручними способами.

Найпростіший — через портал або застосунок Дія. Також працюють сервісні центри Пенсійного фонду, ЦНАПи та виконавчі органи місцевих рад. Окрім особистого візиту, заяву можна надіслати поштою до Пенсійного фонду.

Право на гроші мають особи, що виїхали з окупованих територій або зон бойових дій, люди зі зруйнованим житлом, а також діти, народжені у сім’ях переселенців, які вже стоять на обліку.

Допомога на проживання для ВПО в Україні: за що можуть скасувати виплати

Попри розширення підтримки, існують суворі критерії, за якими допомогу можуть припинити. Держава ретельно моніторить статус отримувачів. Виплати скасують, якщо людина перебуває за кордоном понад 30 днів без поважних причин або офіційно повернулася до свого покинутого місця проживання.

Також нарахування припиняються у разі виявлення великих банківських заощаджень, купівлі дорогої нерухомості чи нового автомобіля протягом останнього періоду.

