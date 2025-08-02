Льготы на обучение для УБД и их детей: что предусмотрено и как воспользоваться

Для военнослужащих, которые в сложные времена стали на защиту государства предусмотрен ряд льгот и скидок, в том числе и на обучение. К тому же это касается не только тех участников боевых действий, но и их детей. Однако льготы не начисляются автоматически, их придется оформлять самостоятельно.

Больше о том, на каких условиях и на какую сумму можно претендовать рассказали в Facebook Одесского областного ТЦК и СП.

Льготы на обучение для УБД и их детей: какие льготы доступны

Льготы и скидки распространяются на обучение на дневной форме обучения в государственных учреждениях профессионального, профессионально-технического, профессионального предвысшего и высшего образования.

Речь идет о таких категориях льгот:

обучение за средства местного или государственного бюджета;

льготные долгосрочные кредиты на обучение;

социальные стипендии;

обеспечение учебниками и доступ к интернету в образовательных учреждениях на бесплатной основе;

приоритетное поселение и бесплатное проживание в общежитиях.

Как воспользоваться льготой на бесплатное обучение

Для этого нужно при поступлении сообщить приемной комиссии заведения о наличии льготы. Это необходимо для ее внесения в государственную базу. В дальнейшем ее учтут при составлении рейтингового списка поступающих.

Далее тебе нужно сдать вступительные испытания или пройти собеседование.

Помни, если не удастся сразу поступить на бюджет — не стоит расстраиваться. Участники боевых действий и их дети могут быть переведены на вакантные бюджетные места.

О социальных стипендиях

Участники боевых действий и их дети, которые учатся на бюджетной форме и не имеют академической задолженности, имеют право на социальные стипендии.

Размеры ежемесячных социальных стипендий:

450 гривен для учащихся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования;

890 гривен для студентов учреждений профессионального предвысшего образования;

1180 гривен для студентов учреждений высшего образования и научных учреждений.

Как оформить социальную стипендию

Чтобы оформить социальную стипендию, необходимо обратиться с соответствующим заявлением в администрацию учебного заведения.

К нему нужно приложить копию удостоверения участника боевых действий. При условии, если удостоверение еще не оформлено, можно предоставить справку об участии в боевых действиях.

Как оформить долгосрочный льготный кредит на образование

Дети участников боевых действий имеют право на льготный кредит на получение образования. Его предоставляют на срок 15 лет под 3% годовых. Кредит на обучение разбивают на 15 платежей. Освободить от уплаты кредита и процентов могут детей УБД с инвалидностью первой группы или если студент отработает три года в сельской местности по полученной специальности.

Только кредит без процентов оплачивают те, кто имеет одного ребенка. Если у тебя двое детей, оплачивается 75% кредита. Если троих – 50%. Для получения кредита необходимо пройти вступительные испытания в учреждение высшего образования и сообщить комиссию о желании получить такой кредит.

Далее подписывается соглашение с учебным заведением, после чего студент идет в банк.

Другие льготы для детей УБД

Кроме образования и обучения, дети участников боевых действий имеют право на следующие вещи:

бесплатное питание в школах (за деньги местного бюджета);

бесплатный отдых в санаториях раз в год;

бесплатное обеспечение учебниками;

зачисление или перевод на бюджет в учреждениях высшего/профессионального образования;

бесплатное проживание в общежитиях при условии обучения на дневной форме;

возможность получить кредит или грант на высшее образование.

Важно знать, что льготы для детей участников боевых действий действуют до 23 лет. Или право на льготы можно потерять, если студента отчисляют из вуза.

Кстати, мы рассказывали, кто в 2025 может потерять льготы УБД. Все льготы для детей УБД оформляются в Пенсионном фонде.

Ранее мы рассказывали, какие льготы получают участники боевых действий.

