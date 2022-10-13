Безплатний проїзд у громадському транспорті: для кого можливий та що робити, коли тобі відмовляють у пільговому перевезенні

Зараз ціни на продукти, пальне та господарчі товари дуже підвищилися. Усе це неабияк б’є по кишенях українців.

Разом з тим для кількох груп населення існують полегшення, серед яких — пільги на проїзд. Хто може користуватися громадським транспортом безплатно та що для цього потрібно надати при поїздці — читай наш матеріал.

Хто може безплатно їздити маршрутним таксі

учасники бойових дій;

особи, що отримали інвалідність внаслідок бойових дій;

постраждалі учасники Революції гідності.

Для цього особам пільгових груп потрібно надати при поїздці контролеру чи водієві посвідчення учасника бойових дій, посвідчення, яке засвідчує інвалідність, чи документ, який завіряє травми внаслідок участі у Революції гідності.

Разом з тим, оскільки маршрутки не є державним перевізником, то не усі пільгові групи можуть скористатися своїм посвідченням. Усе залежить від конкретного міста та перевізника.

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Хто може безплатно їздити громадським міським транспортом

До міського пасажирського транспорту належать метрополітен, автобуси, тролейбуси й трамваї. Безкоштовно, з наданням відповідного посвідчення чи документа, транспортом можуть користуватися такі особи:

людина, яка супроводжує особу з інвалідністю I групи — необхідне посвідчення встановленого зразка;

батьки, які перебувають на утриманні військовослужбовця, який загинув або пропав безвісти;

держслужби спеціального зв’язку та захисту інформації, СБУ та колишні працівники прокуратури;

поліціянти під час виконання повноважень, працівники СБУ під час виконання покладених на них обов’язків;

реабілітовані особи, які стали інвалідами внаслідок репресій;

громадяни, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (першої та другої категорії та діти, що отримали інвалідність внаслідок катастрофи) — потрібно надати документи, що підтверджують причетність до категорії;

особи та діти з інвалідністю І та ІІ групи — надати посвідчення;

пенсіонери за віком можуть безкоштовно їздити у трамваях, тролейбусах та автобусах;

ветерани — повинні мати при собі посвідчення встановленого зразка;

діти з багатодітних сімей;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

Що робити, якщо водій відмовляє у пільговому перевезенні

Варто зазначити, що водій не має права відмовити у безкоштовному перевезенні людини з будь-якої із пільгових груп. Також водій не визначає кількість таких місць на одну поїздку.

Тож якщо водій відмовляє тобі у безкоштовній поїздці попри наявність усіх документів, варто дізнатися контактні дані водія та перевізника. Запиши чи сфотографуй номер транспортного засобу. Якщо це транспорт, де для проїзду необхідний квиток — купи та збережи його, а також запам’ятай час та маршрут курсування транспорту.

Також для того, щоб довести справу до кінця, варто звернутися зі скаргою та заявою до працівників поліції (102), Державної служби України з безпеки на транспорті (проспект Перемоги, 14, м. Київ, 01135, телефон гарячої лінії Укртрансбезпеки: 044 351-47-66) чи територіального управління Державної служби України з безпеки на транспорті.

Для розгляду справи тобі також потрібно подбати про наявність свідків ситуації, коли твої права порушили.

У громадському транспорті віднедавна також діють оновлення: читай, як тепер оплачувати проїзд у столиці.

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