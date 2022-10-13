Безплатний проїзд у громадському транспорті: для кого можливий та що робити, коли тобі відмовляють у пільговому перевезенні

Зараз ціни на продукти, пальне та господарчі товари дуже підвищилися. Усе це неабияк б’є по кишенях українців.
Разом з тим для кількох груп населення існують полегшення, серед яких — пільги на проїзд. Хто може користуватися громадським транспортом безплатно та що для цього потрібно надати при поїздці — читай наш матеріал.
Для цього особам пільгових груп потрібно надати при поїздці контролеру чи водієві посвідчення учасника бойових дій, посвідчення, яке засвідчує інвалідність, чи документ, який завіряє травми внаслідок участі у Революції гідності.
Для цього особам пільгових груп потрібно надати при поїздці контролеру чи водієві посвідчення учасника бойових дій, посвідчення, яке засвідчує інвалідність, чи документ, який завіряє травми внаслідок участі у Революції гідності.
Разом з тим, оскільки маршрутки не є державним перевізником, то не усі пільгові групи можуть скористатися своїм посвідченням. Усе залежить від конкретного міста та перевізника.
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До міського пасажирського транспорту належать метрополітен, автобуси, тролейбуси й трамваї. Безкоштовно, з наданням відповідного посвідчення чи документа, транспортом можуть користуватися такі особи:
Варто зазначити, що водій не має права відмовити у безкоштовному перевезенні людини з будь-якої із пільгових груп. Також водій не визначає кількість таких місць на одну поїздку.
Тож якщо водій відмовляє тобі у безкоштовній поїздці попри наявність усіх документів, варто дізнатися контактні дані водія та перевізника. Запиши чи сфотографуй номер транспортного засобу. Якщо це транспорт, де для проїзду необхідний квиток — купи та збережи його, а також запам’ятай час та маршрут курсування транспорту.
Також для того, щоб довести справу до кінця, варто звернутися зі скаргою та заявою до працівників поліції (102), Державної служби України з безпеки на транспорті (проспект Перемоги, 14, м. Київ, 01135, телефон гарячої лінії Укртрансбезпеки: 044 351-47-66) чи територіального управління Державної служби України з безпеки на транспорті.
Також для того, щоб довести справу до кінця, варто звернутися зі скаргою та заявою до працівників поліції (102), Державної служби України з безпеки на транспорті (проспект Перемоги, 14, м. Київ, 01135, телефон гарячої лінії Укртрансбезпеки: 044 351-47-66) чи територіального управління Державної служби України з безпеки на транспорті.
Для розгляду справи тобі також потрібно подбати про наявність свідків ситуації, коли твої права порушили.
У громадському транспорті віднедавна також діють оновлення: читай, як тепер оплачувати проїзд у столиці.
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