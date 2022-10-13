Бесплатный проезд в общественном транспорте: для кого возможен и что делать, если тебе отказывают во льготной поездке

Сейчас цены на продукты, горючее и хозяйственные товары очень поднялись. Все это изрядно бьет по карманам украинцев.
Вместе с тем для некоторых групп населения существуют облегчения, среди которых — льготы на проезд. Кто может пользоваться общественным транспортом бесплатно и что для этого нужно предоставить при поездке — читай в нашем материале.
Для этого лицам льготных групп нужно предоставить при поездке контролеру или водителю удостоверение участника боевых действий, удостоверение об инвалидности или документ, заверяющий травмы в результате участия в Революции достоинства.
Для этого лицам льготных групп нужно предоставить при поездке контролеру или водителю удостоверение участника боевых действий, удостоверение об инвалидности или документ, заверяющий травмы в результате участия в Революции достоинства.
Вместе с тем, поскольку маршрутки не являются государственным перевозчиком, не все льготные группы могут воспользоваться своим удостоверением. Это зависит от конкретного города и перевозчика.
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Городским пассажирским транспортом является метрополитен, автобусы, троллейбусы и трамваи. Бесплатно, с предоставлением соответствующего удостоверения или документа, транспортом могут пользоваться следующие лица:
Следует отметить, что водитель не имеет права отказать в бесплатной поездке человеку из какой-либо из льготных групп. Также водитель не определяет количество таких мест на одну поездку.
Если водитель отказывает тебе в бесплатной поездке, несмотря на наличие всех документов, следует узнать контактные данные водителя и перевозчика. Запиши или сфотографируй номер транспортного средства. Если это транспорт, где для проезда необходим билет — купи и сохрани его, а также запомни время и маршрут курсирования транспорта.
Также для того, чтобы довести дело до конца, следует обратиться с жалобой и заявлением к работникам полиции (102), Государственной службе Украины по безопасности на транспорте (проспект Победы, 14, г. Киев, 01135, телефон горячей линии Укртрансбезопасности: 044 351- 47-66) или территориального управления Государственной службы Украины по безопасности на транспорте.
Также для того, чтобы довести дело до конца, следует обратиться с жалобой и заявлением к работникам полиции (102), Государственной службе Украины по безопасности на транспорте (проспект Победы, 14, г. Киев, 01135, телефон горячей линии Укртрансбезопасности: 044 351- 47-66) или территориального управления Государственной службы Украины по безопасности на транспорте.
Для рассмотрения дела тебе нужно также позаботиться о наличии свидетелей ситуации, когда твои права нарушили.
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