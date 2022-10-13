Бесплатный проезд в общественном транспорте: для кого возможен и что делать, если тебе отказывают во льготной поездке

Сейчас цены на продукты, горючее и хозяйственные товары очень поднялись. Все это изрядно бьет по карманам украинцев.

Вместе с тем для некоторых групп населения существуют облегчения, среди которых — льготы на проезд. Кто может пользоваться общественным транспортом бесплатно и что для этого нужно предоставить при поездке — читай в нашем материале.

Кто может бесплатно ездить на маршрутном такси

участники боевых действий;

лица, получившие инвалидность в результате боевых действий;

пострадавшие участники Революции достоинства.

Для этого лицам льготных групп нужно предоставить при поездке контролеру или водителю удостоверение участника боевых действий, удостоверение об инвалидности или документ, заверяющий травмы в результате участия в Революции достоинства.

Вместе с тем, поскольку маршрутки не являются государственным перевозчиком, не все льготные группы могут воспользоваться своим удостоверением. Это зависит от конкретного города и перевозчика.

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Кто может бесплатно ездить в общественном городском транспорте

Городским пассажирским транспортом является метрополитен, автобусы, троллейбусы и трамваи. Бесплатно, с предоставлением соответствующего удостоверения или документа, транспортом могут пользоваться следующие лица:

человек, сопровождающий личность с инвалидностью I группы — необходимо удостоверение установленного образца;

родители, которые находятся на содержании военнослужащего, погибшего или пропавшего без вести;

госслужбы специальной связи и защиты информации, СБУ и бывшие работники прокуратуры;

полицейские во время исполнения полномочий, работники СБУ во время выполнения возложенных на них обязанностей;

реабилитированные лица, ставшие инвалидами в результате репрессий;

граждане, пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС (первой и второй категории и дети, получившие инвалидность в результате катастрофы) — нужно предоставить документы, подтверждающие причастность к категории;

лица и дети с инвалидностью I и II группы — предоставить удостоверение;

пенсионеры по возрасту могут бесплатно ездить по трамваям, троллейбусам и автобусам;

ветераны должны иметь при себе удостоверение установленного образца;

дети из многодетных семей;

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.

Что делать, если водитель отказывает в льготной поездке

Следует отметить, что водитель не имеет права отказать в бесплатной поездке человеку из какой-либо из льготных групп. Также водитель не определяет количество таких мест на одну поездку.

Если водитель отказывает тебе в бесплатной поездке, несмотря на наличие всех документов, следует узнать контактные данные водителя и перевозчика. Запиши или сфотографируй номер транспортного средства. Если это транспорт, где для проезда необходим билет — купи и сохрани его, а также запомни время и маршрут курсирования транспорта.

Также для того, чтобы довести дело до конца, следует обратиться с жалобой и заявлением к работникам полиции (102), Государственной службе Украины по безопасности на транспорте (проспект Победы, 14, г. Киев, 01135, телефон горячей линии Укртрансбезопасности: 044 351- 47-66) или территориального управления Государственной службы Украины по безопасности на транспорте.

Для рассмотрения дела тебе нужно также позаботиться о наличии свидетелей ситуации, когда твои права нарушили.

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