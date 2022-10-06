Акустичному насиллю — ні! Відтепер вмикати музику в громадському транспорті заборонено

Уже 7 жовтня набирає чинності Закон України щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора.

Про це повідомляє Комітет гуманітарної та інформполітики у своєму Telegram-каналі.

Нововведення передбачає, зокрема, заборону на відтворення музики в салоні громадського транспорту. Читай деталі та що чекає на порушників тиші.

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Заборона використання музики у пасажирському транспорті

Водіям рейсових пасажирських автобусів та маршруток заборонено відтворювати в салоні автобуса музику, звуки фільмів та інші звукові сигнали, крім інформації про поїздку.

Також заборонено публічне відтворення фонограм, відеограм чи кліпів російських співаків.

Ця заборона діє на:

міських;

приміських;

міжміських;

міжнародних маршрутах.

Зверни увагу, що нововведення стосуються не лише водіїв, а й самих пасажирів. Тож водій має законні підстави висадити порушників тиші.

Відтворювати та передавати звук у салоні можна лише на індивідуальні навушники.

Щодо нерегулярних перевезень і таксі, то вмикати музику можна лише за згодою всіх пасажирів.

Що чекає на порушників

За порушення закону до водіїв можуть застосовувати дисциплінарні заходи, а підприємство — не допустити до конкурсів на перевезення.

Якщо ти бачиш, що водій створює шум у салоні, то повідом про це керівництво підприємства-перевізника і відповідальні за транспорт органи влади чи самоврядування.

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