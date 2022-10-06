Lifestyle

Акустичному насиллю — ні! Відтепер вмикати музику в громадському транспорті заборонено

Олена Яковлєва, редакторка сайту 06 Жовтня 2022, 16:30
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